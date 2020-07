Uomini e Donne | Teresa Langella confessa: “Mi veniva l’ansia”

Uomini e Donne | Teresa Langella, recentemente intervistata dal settimanale Mio, ha svelato come l’ha cambiata il suo nuovo lavoro in radio e come procede la sua relazione con Andrea Dal Corso dopo la partecipazione al Trono Classico.

Teresa Langella è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Classico di Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, Teresa ha trovato l’amore al fianco di Andrea Dal Corso, amore che procede tutt’oggi.

Quell’esperienza, tra l’altro, non le ha permesso di trovare soltanto l’uomo della sua vita, ma anche di avere maggiori soddisfazioni nel campo lavorativo. Tant’è che da qualche tempo conduce un programma radiofonico su Radio 105.

Teresa ha ammesso che questo progetto l’ha cambiata completamente e fa cose, come guardare il tg, che prima non faceva perché le procuravano una certa ansia.

“Lavorare in radio ha cambiato tutte le mie abitudini” ha ammesso Teresa Langella dopo Uomini e Donne, che di recente ha smentito la crisi di coppia con Andrea Dal Corso. “Ad esempio oggi la prima cosa che faccio è quella di leggermi tutte le ultime notizie, guardo perfino il telegiornale che prima mi metteva un’ansia assurda“ ha concluso l’ex tronista che sta costruendo la sua carriera in radio.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne | Lei svela: “Voglio una famiglia”

Teresa Langella, oltre a parlare della sua carriera lavorativa in radio, si è anche lasciata andare a qualche confidenza in merito alla sua relazione con Andrea Dal Corso.

La relazione tra i due dopo la partecipazione al Trono Classico prosegue a gonfie vele, anche se con qualche difficoltà visto che l’ex tronista e il suo compagno vivono una relazione a distanza a causa dei rispettivi impegni lavorativi, ma nonostante tutto trovano la forza per far funzionare al meglio la loro storia.

“Voglio una famiglia da Andrea” ha ammesso Teresa, che condivide lo stesso desiderio di Andrea. “Anche se devo ammettere che avere una storia a distanza non è affatto semplice come può sembrare” ha proseguito l’ex beniamina di Maria De Filippi.

“Quando vivi una relazione del genere, non hai altro desiderio che avere l’altro accanto a te“ ha concluso malinconica.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne provano a far proseguire la loro relazione meglio che possono e sperano di poter mettere preso su famiglia.