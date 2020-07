Come fa Paola Di Benedetto a tenersi così in forma? Semplice, allenandosi costantemente e facendolo nella maniera giusta. Alleniamoci insieme alla vincitrice dell’ultimo Gf Vip con un circuito di squat per cosce e glutei.

L’abbiamo vista vincere l’ultimo Grande Fratello Vip ed era in splendida forma. Stiamo parlando di Paola di Benedetto la showgirl vicentina che si sta facendo strada anche nel web con i suoi quasi 2 milioni di follower, 1 milione e 700mila per la precisione.

L’influencer, fidanzata con il cantante Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede, non fa mistero di tenersi in forma grazie a workout costanti.

In particolare, su Instagram l’ex ‘Madre Natura’ pubblica spesso storie dove mostra i suoi allenamenti. Durante il lockdown poi, la modella non si è risparmiata offrendo a tutti i suoi seguaci diversi spunti per fare fitness. Scopriamo allora un circuito di squat per cosce e glutei.

Scopriamo il circuito di squat per cosce e glutei proposto da Paola di Benedetto

Visualizza questo post su Instagram Italians do it better 🍑 Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: 11 Lug 2020 alle ore 5:09 PDT

Che Paola Di Benedetto sia un’amante del fitness non è un mistero. Nella casa del Gf Vip l’abbiamo ammirata spesso mentre si allenava insieme ai suoi compagni di avventura.

L’ex naugrafa che al tempo si frequentava con Francesco Monte, ha fatto il suo esordio su Canale 5 vestendo i panni, non a caso, di Madre Natura sul programma di Paolo Bonolis, ‘Ciao Darwin’, è una vera e propria sportiva.

Infatti, anche nella vita reale la showgirl si dedica spesso al fitness, in particolare nelle sue storie su Instagram possiamo ammirarla mentre si sottopone a dure sedute di allenamento.

Dove è immancabile il suo personal trainer Gianluca Punta, lo stesso che allena Cristina Buccino, di cui qualche giorno fa vi avevamo proposto un circuito per la parte alta del corpo.

In questo caso però con la Di Benedetto siamo andati a scoprire un circuito per la parte bassa, e quindi per cosce e glutei, in particolare attraverso l’esercizio dello squat declinato in più versioni.

Lo squat può essere definito come il miglior esercizio per tonificare la muscolatura degli arti inferiori. Non solo, lo squat coinvolge anche gli addominali e i lombari. Per eseguirlo in maniera corretta però occorre coordinare diversi gruppi muscolari. Inoltre, bisogna avere buone articolazioni altrimenti si rischia di infortunarsi alle ginocchia e alla schiena.

Affinché ciò non avvenga occorre eseguirlo nella maniera corretta e se si è alle prime armi meglio non utilizzare pesi ma eseguirlo a carico naturale.

Vediamo il circuito proposto da Paola Di Benedetto.

1) Nel primo esercizio si fanno 20 secondi di squat classico, seguiti a 10 secondi di recupero.

2) Nel secondo la showgirl esegue lo squat toe touch per 20 secondi, seguito da 10 secondi di recupero.

3) Nel terzo esercizio invece è previsto uno squat jump a 180° seguito ancora da altri 10 secondi di recupero.

4) Infine nel quarto esercizio c’è lo squat isometrico al muro per altri 20 secondi a cui segue stavolta un minuto di riposo.

Una volta terminato il circuito si riparte daccapo e si fa il circuito per almeno 4-5 volte di seguito.

Qui la vediamo felice insieme al suo fidanzato Federico Rossi.