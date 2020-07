Un fisico mozzafiato è quello sfoggiato su Instagram da Cristina Buccino. Scopriamo come si allena la modella e influencer con un circuito per la parte alta del corpo.

L’ora della prova costume è ormai ampiamente arrivata e se c’è qualcuno che l’ha superata a pieni voti quella è di sicuro Cristina Buccino.

Per sfoggiare un fisico mozzafiato come quello della modella e influencer di origini calabresi, oltre allo zampino di madre natura, serve anche una discreta dose di allenamento e di dieta controllata.

E la showgirl, di recente al centro della cronaca per i rumors legati ad un flirt con Andrea Iannone, non fa certo mistero di sottoporsi a dure sessioni di workout. Scopriamo come si allena la modella, con il circuito per la parte alta del corpo, del suo personal trainer Gianluca Punta.

Ecco il circuito di Cristina Buccino per allenare la parte superiore del corpo

Nelle ultime foto pubblicate da Cristina Buccino su Instagram si notano curve pericolose e un fisico mozzafiato. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che è in lizza insieme al presunto flirt Andrea Iannone per il prossimo Grande Fratello Vip, non fa certo mistero dei suoi costanti allenamenti.

Per mantenere una forma così strepitosa la modella calabrese si sottopone a duri workout rendendo partecipi i suoi 2 milioni e mezzo di follower attraverso i social network, in particolare Instagram.

Nel video postato qui sotto la Buccino si sottopone ad un circuito per allenare la parte alta del corpo attraverso 3 esercizi proposto dal suo personal trainer Gianluca Punta.

1) Nel primo esercizio la showgirl effettua 10 push up. Questo lavoro permette di potenziare gli arti superiori, ma non solo, anche il resto della muscolatura del corpo. Con questo esercizio braccia, spalle, petto e in maniera minore dorso e avambracci lavorano in maniera dinamica, quelli di tronco e bacino lo fanno in maniera statica.

2) Nel secondo esercizio l’influencer effettua 30 secondi di apertura e chiusura delle braccia da posizione prona distesa a terra. Tenendo sia le gambe che il busto leggermente sollevati da terra la modella apre e chiude le braccia. In questo modo andrà a tonificare i muscoli del tronco oltre a quelli delle braccia.

3) Nel terzo esercizio la showgirl effettua 15 dip sulla sedia. Un ottimo esercizio per mantenere tonici i tricipiti e contrastare il tipico effetto tendina.

Questo breve circuito composto da tre esercizi deve essere ripetuto almeno 4 o 5 volte per sortire i suoi effetti.