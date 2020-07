Mara Venier criticata per i suoi anni, lei sbotta: “Ma vaffancul*!”

Mara Venier è stata criticata da un utente su Instagram perché troppo scoperta “per la sua età”. La reazione della conduttrice è diventata virale.

Mara Venier è amata dal pubblico del piccolo schermo, oltre che per le sue doti da conduttrice, per dire sempre ciò che pensa, senza alcun filtro. Questa caratteristica, nel corso degli anni, è diventata la sua carta vincente e nelle scorse ore non ha fatto altro che dimostrarlo. Che cos’è successo?

La pagina Instagram di Trash Italiano ha pubblicato un video della conduttrice di Domenica In mentre camminava a bordo piscina. Un semplice gesto, ma che ha la sua importanza visto che la conduttrice è stata ferma per settimane a causa di un brutto infortunio al piede.

Tra i vari commenti, la zia più amata d’Italia ha notato quello di Lucrezia, che si è soffermata sull’outift della conduttrice, consigliandole di coprirsi perché avrebbe una certa età. La risposta di Mara, che è tornata a camminare da poco, non è tardata ad arrivare ed in poco tempo è diventata già virale.

“Cara signora Lucrezia” ha esordito Mara. “Perché non se ne va leggermente affancul*?” ha chiesto la conduttrice. “Io sono orgogliosa degli anni che porto!”.

Il botta e risposta tra Mara Venier e il suo hater non è finito qua, perché l’utente in questione ha risposto sottolineando quanto la risposta della conduttrice non sia stata molto educata, ma lei ha nuovamente replicato: “Ma vaffancul*!”

Mara Venier l’idolo del web: il botta e risposta con l’hater è virale

Le risposte di Mara Venier in pochissimo tempo sono diventate virali sul web e gli utenti della rete hanno prontamente osannato la conduttrice di Domenica In per aver asfaltato, come soltanto lei sa fare, i suoi hater.

Dopo di tutto, seppur colorita, la risposta della conduttrice di Domenica In è più che motivata visto che il suo vestito non lasciava vedere nulla di così scandaloso, ma era un semplice abito estivo e perché mai Mara avrebbe dovuto coprirsi? Come se una donna, superati i 30 anni, dovesse vergognarsi del proprio corpo.

Mara, che è finita al centro della polemica per l’abbraccio con Romina Power, ha semplicemente rivendicato la sua età, battendosi contro chi pensa che una donna debba annullarsi perché non più giovanissima.

Visualizza questo post su Instagram La prima sfilata di Mara dopo la gamba ingessata Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 28 Lug 2020 alle ore 2:03 PDT

Mara Venier contro l’hater ha semplicemente rivendicato il suo diritto ad essere donna, seppur con toni coloriti.