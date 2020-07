Sembra uscito direttamente da un cartone animato, ma il Polpo Dumbo è assolutamente vero, ed è uno degli animali più carini che potremmo incontrare in mare.

È minuscolo, per essere un polpo: solo 18 centimetri di diametro. Ha occhi piuttosto grandi in proporzione alla sua massa corporea e sembra, quindi, perennemente stupito.

Ricorda un po’ un giocattolo di gomma a causa del suo corpo molto molle e gelatinoso dai diversi colori.

Diversamente dai polpi che siamo abituati a vedere e a immaginare, il Polpo Dumbo ha anche due orecchie ai lati della testa che funzionano in realtà come piccole pinne laterali. Dato che quelle pinne assomigliano moltissimo alle orecchie del famosissimo elefantino volante della Disney, gli scienziati hanno cominciato a chiamarlo “Polpo Dumbo”, nome che gli è rimasto appiccicato addosso perché non potrebbe esistere uno più adatto.

Come se non bastasse, la Pixar ha preso spunto da questo piccolo cartoon vivente per realizzare un personaggio che i bambini di tutto il mondo hanno visto in famosissimo lungometraggio.

Il Polpo Dumbo: la scoperta di un animale incredibile

È stato scoperto in California dalla biologa marina Stephanie Bush, che si è letteralmente innamorata di questo piccolissimo animale. Questa creatura vive tra i 450 e i 4800 metri di profondità e ha una forma particolare, che si potrebbe descrivere come “a paracadute”.

I tentacoli sono infatti molto corti rispetto al corpo. Inoltre, una membrana gelatinosa copre ogni tentacolo fino a metà, collegandolo a quello precedente e quello successivo. Questo dà all’animale la forma di un piccolo ombrello o, appunto, di un paracadute aperto che si sposta grazie al movimento frenetico delle pinne poste sui lati della testa.

Dal momento che vive molto in profondità, il Polpo Dumbo è sprovvisto di sacca dell’inchiostro: alla profondità a cui vive, infatti, la luce del Sole non riesce ad arrivare. Vivendo in un mondo completamente oscuro, l’utilizzo dell’inchiostro per nascondersi alla vista dei predatori è assolutamente inutile.

I polpi di ogni specie si presentano spesso in moltissime colorazioni, ma il Polpo Dumbo si caratterizza per due sole tonalità: l’arancione e il rosa. Questo lo ha reso ancora più adorabile agli occhi della ricercatrice che è diventata la “mamma” di questa creatura marina, convincendola una volta in più che “adorabilis” sarebbe stato il nome scientifico perfetto per questo polpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Largest Octopus Fan Club 🐙 (@octonation) in data: 4 Mag 2016 alle ore 2:04 PDT

Purtroppo, invece, il nome scientifico ufficiale con cui questo polpo è stato registrato è Opisthoteuthis californiana, in onore del luogo in cui è stato scoperto per la prima volta. Il polpo è stato individuato anche in Giappone, ma qui è conosciuto con il nome alternativo di Opisthoteuthis depressa, nome che descrive la sua forma appiattita.

Per quanto riguarda i nomi popolari che sono stati attribuiti al “polpo adorabile”, si può scegliere tra Polpo Dumbo, Flapjack octopus (nomignolo che gli è stato dato nel Regno Unito) e Mendako (nome utilizzato in Giappone).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ohga (@ohga) in data: 10 Lug 2019 alle ore 2:43 PDT

Per quanto riguarda la riproduzione, gli scienziati californiani nel 2014 sono riusciti a recuperare alcuni esemplari, che sono stati allevati in un ambiente artificiale in cui gli scienziati hanno riprodotto nella maniera più precisa possibile il loro habitat naturale. Qui i polpi hanno deposto le uova, che sono state incubate dagli scienziati, i quali avevano previsto di dover attendere almeno tre anni prima di vedere la schiusa delle uova. Anche se sembra un tempo di attesa enorme, è piuttosto comune tra gli animali che vivono nelle profondità dei mari.

Il Polpo Dumbo è presente anche nel cartone animato Alla Ricerca di Nemo: la piccola Perla, amica di Nemo e appassionata di motoschifi, è un polpo di questa specie, ma nel cartoon è stato commesso un errore. Quando si spaventa, Perla libera inchiostro: peccato che questi piccoli polpi di pochi centimetri, come già accennato, non siano in grado di produrlo.

Per la sua forma così simile a quella di un cartone animato, il Polpo Dumbo è amatissimo dagli illustratori di ogni parte del mondo e su Instagram si possono trovare moltissime opere che lo hanno come protagonista.