Paola di Benedetto chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Paola di Benedetto è una showgirl e modella di 24 anni. Lei è nata l’8 Gennaio 1995 a Vicenza sotto il segno del Capricorno, è alta 173 centimetri e pesa circa 50 kg. È molto legata alla sua famiglia e fin da piccola si appassiona al mondo dello spettacolo, una passione che la spinge ad iscriversi a numerosi concorsi che le fanno ottenere molta notorietà.

Paola si descrive come un persona semplice infatti la sua biografia su Instagram recita: “Sono una ragazzina che sta avverando i sogni che teneva nel cassetto”, c’è da dire che molti la conoscono principalmente per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei.

Nome: Paola di Benedetto

Età: 24 anni

Data di nascita: 8 Gennaio 1995

Luogo di nascita: Vicenza

Segno zodiacale: Capricorno

Titolo di studio: /

Professione: Showgirl e modella

Altezza: 173 cm

Peso: 50 kg

Account social: Instagram Facebook

Paola di Benedetto: Instagram

Paola di Benedetto è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 1,1 milioni di persone e conta oltre 460 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto insieme ad amici e parenti e scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerose fanpage ma il suo account ufficiale è questo qui.

La 24enne ha un profilo attivo anche su Facebook qui conta 15mila followers ed è solita condividere selfie e foto che riguardano la sua carriera e vita quotidiana, potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter è seguita da 2,1mila followers e conta solo 32 tweet. Si tratta di profilo molto vecchio e sicuramente non attivo infatti la sua ultima foto risale al 2014, comunque potete trovare il suo account qui.

Paola di Benedetto: vita privata

Sulla vita privata di Paola di Benedetto sappiamo che ha avuto una relazione, durata 3 anni e mezzo, con Matteo Gentili. I due erano molto affiatati ma purtroppo la loro reazione si è conclusa nel 2017, quando la showgirl a deciso di partecipare al reality show, l’isola dei Famosi.

Infatti dopo il bacio tra Paola e Francesco Monte, lui ha scritto queste parole: “Paola non ti riconosco più. Non sei la stessa ragazza che poco prima di partire diceva che io ero l’uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli”

Poi ha aggiunto: “Mi hai detto che, al tuo ritorno, ci saremmo rivisti e avremmo capito che cosa fare di noi, della nostra storia. Ero pronto a sostenerti e ad aspettarti. […] Avresti almeno potuto aspettare un po’ di tempo, aspettare di conoscere meglio Monte prima di cadere ai suoi piedi. Perché per lui, per un uomo che conosci appena, non hai esitato a sacrificare un grande amore.”

Successivamente ha una storia con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. La storia iniziata sull’isola dell’Honduras avrà breve durata, infatti sembra che lui non fosse pronto e libero mentalmente da poter costruire qualcosa di serio.

Nel 2018 inizia una relazione con Federico Rossi, il cantante del duo musicale Benji & Fede. La loro relazione arriva ad una fine a causa del tradimento di lui.

Infatti, Paola su Instagram ,ha ufficializzato la rottura della sua relazione: “La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare il rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente ed il mio corpo che, come alcuni di voi hanno visto, è un pò mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo.”

Paola di Benedetto: carriera

Come detto in precedenza, Paola di Benedetto si appassiona subito al mondo dello spettacolo. Inizia partecipando ad alcuni concorsi Miss Vicenza (dove arriva seconda), Miss Grand Prix Veneto e tanti altri concorsi, tra cui vince il titolo Miss Antenna 3 e di Model Girl.

Questo successo la mettono ‘in mostra’ e gli hanno offerto la possibilità di lavorare in varie emittenti televisive locali, tra cui TvA Vicenza, come valletta e conduttrice. Nel 2016 partecipa a Miss Italia, un passo molto importante che grazie al quale si fa notare nel mondo dello spettacolo.

Successivamente la troviamo a Ciao Darwin 7 – La Resurrezione come Madre Natura (la prima italiana a rivestire tale ruolo) e nel ruolo di valletta per il programma comico Colorado. Nel 2018 è una delle nuovi concorrenti de L’Isola Dei Famosi e, successivamente, ospite a Verissimo, a Pomeriggio Cinque.

Bel 2019 diventa una delle opinioniste di Mai Dire Talk, il programma della Gialappa’s band, e nello stesso anno viene annunciata la sua possibile partecipazione per il reality show, Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini

