Temptation Island, il single Carlo: “Anna Boschetti? Mi ha usato”

Carlo Siano, dopo l’esperienza a Temptation Island, si è scagliato contro Anna Boschetti, rivelando di volere un confronto con Andrea Battistelli.

Temptation Island ha concluso ieri questa settima stagione. Stagione che ha tenuto il pubblico del piccolo schermo con il fiato sospeso a causa delle avvicinanti storie portate all’isola delle tentazioni. Tra i protagonisti di quest’anno si è parlato tanto della coppia formata da Andrea Battistelli e Anna Boschetti.

Lei, durante il corso del suo viaggio nei sentimenti, si è avvicinata al single Carlo Siano con l’unico scopo di far ingelosire il suo compagno ed indurlo a darsi una mossa nel fare un figlio. Il suo gesto ha fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo, ma anche gli stessi protagonisti. Tant’è che Lorenzo Amoruso l’ha definitiva più volte come una burattinaia.

Nonostante tutto, Andrea l’ha perdonata e ha scelto di abbandonare il programma insieme a lei e i due, durante il corso dello speciale dedicato ad un mese dopo le registrazioni, hanno anche ammesso di aver iniziato una convivenza. Ora a prendere la parola però è il single Carlo che, attraverso le pagine del settimanale dedicato a Uomini e Donne, ha raccontato la sua versione della storia e come si è sentito nell’essere diventato il “complice” del piano di Anna.

“Mi sono sentito usato da Anna durante il corso di quest’esperienza” ha esordito il single Carlo contro Anna Boschetti dopo Temptation Island. “Mi sono sentito esclusivamente come un mezzo per ottenere qualcosa dall’altra persona e sono convinto che questo non sia il modo più giusto per mandare avanti una storia tra due persone” ha aggiunto. “Sono molto amareggiato e mi spiace dire che di lei alla fine non mi resterà di certo un bel ricordo”.

“Per mettere in un atto una strategia del genere, che risulti poi essere vincente, bisogna possedere molta furbizia e lei ha sbagliato a fare i calcoli visto che ha confidato alle altre fidanzate, e di fronte alle telecamere per giunta, quali erano i suoi piani” ha spiegato Carlo. “Noi veniamo sempre ripresi, in ogni momento. A volte ho anche pensato fosse tutta una tattica per conoscere una persona di cui sei attratta senza essere giudicata“ ha aggiunto Siano senza freni.

“Ma comunque, se tutto questo fosse stato fatto per scuotere Andrea a darle un figlio, non trovo davvero scusanti da parte sua” ha concluso il tentatore. “I figli dovrebbero nascere dall’amore e non attraverso una strategia usata in un programma televisivo”.

Carlo chiede un confronto ad Andrea Battistelli dopo Temptation Island

Carlo Siano, durante il corso dell’intervista, ha ammesso anche che non gli dispiacerebbe avere un confronto con Andrea Battistelli dopo Temptation Island. In quanto rivedendo il programma, ha capito di dovergli delle scuse ma la situazione, nel villaggio delle fidanzate, non gli era apparsa del tutto chiara.

“Non posso nascondere tutta la mia delusione dopo la fine di quest’esperienza e spero davvero che la mia strada e quella di Anna possano non incontrarsi più” ha commentato duro il tentatore di Anna Boschetti. “Certo, durante il corso del programma, mentre eravamo al villaggio, ci sono stato bene. C’era un bel dialogo tra noi e gli altri non faceva che dire come si trovava bene con me e che ero l’unico con cui riusciva ad aprirsi” ha confidato il single che sembrerebbe non aver apprezzato com’è finita la storia di Anna e Andrea.

“Quando sono tornato a casa, e ho rivisto le puntate, ho capito che era tutto studiato e tavolino e nella mia vita non voglio facciano parte persone che si sono comportante come lei. E’ stata davvero un’egoista” ha aggiunto. Anche se Andrea ha le idee piuttosto chiare:

“Lui purtroppo ha meno esperienza di lei e si vede perché ne paga il conto” ha confidato. “Mi piacerebbe avere un confronto con lui per porgergli le mie scuse“ ha aggiunto. “Durante il mio percorso all’interno del programma ho sempre dato ragione ad Anna in merito ai problemi relativi alla loro coppia, perché comprendevo che una donna adulta facesse pressione per avere un figlio, ma lui dall’altra parte ha sempre ammesso di volersi prima realizzare e non si può accettare che si usino le persone per i propri comodi e gioire nel vedere il proprio compagno soffrire ha concluso Carlo.

Visualizza questo post su Instagram Grandi progetti per Anna e Andrea un mese dopo la loro esperienza a #TemptationIsland… Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 30 Lug 2020 alle ore 3:03 PDT

“Io al posto di Andrea, l’avrei lasciata subito” ha concluso Carlo su Andrea e Anna dopo Temptation Island, tra l’altro lei ha minacciato querele a tutti gli haters. “Lei ha sempre dimostrato un atteggiamento machiavellico, mentre lui è sicuramente molto innamorato di lei ma dovrebbe mettere davanti prima se stesso”.