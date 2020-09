Come abbinare i pantaloni bianchi in autunno: ecco tutti i suggerimenti

Bellissimi, elegantissimi e sempre alla moda: i pantaloni bianchi non possono mancare nel tuo armadio. Scopri come puoi abbinare i pantaloni bianchi senza commettere errori.

Li hai comprati e poi chiusi nell’armadio senza averli mai messi.

Non ti preoccupare, è successo a tutti!

I pantaloni bianchi sono un capo tanto bello quanto difficile da abbinare.

Scopriamo insieme alcuni accostamenti che ci aiuteranno ad indossarli senza paura!

Abbinare i pantaloni bianchi: scarpe e giacche che funzionano sempre!

Con l’arrivo dell’inverno indossare i pantaloni bianchi diventa sempre più complicato!

Questo capo, infatti, funziona benissimo sia in estate che in primavera: avete visto quali sono tutti i modelli più in voga per quest’anno?

Se i pantaloni bianchi sono i vostri preferiti ed i nostri consigli per la stagione calda hanno funzionato perché non provare anche quelli per la stagione… autunnale?

Proviamo con il nero?

Provare per credere: il contrasto forte funziona alla perfezione con i pantaloni bianchi!

Bianco e nero sono un abbinamento classico, estremamente elegante e con il quale non potete sbagliare.

Fate attenzione ad indossare elementi che non abbiano esplosioni di colore, scritte eccessive o troppi punti luce!

Vanno bene invece le borchie o le tinte unite.

Per un outfit comodo: giacca e scarponcini neri, come in foto, rendono il vostro look spensierato senza risultare pesante.

Per un outfit più elegante: maglioncino e scarpa con tacco alto, sempre neri, rendono il vostro look ricercato senza strafare.

Oppure total white!

Avete paura di provare un look intero di colore bianco?

Nessuna paura!

Il look total white è uno dei più eleganti e chic!

Ovviamente bisogna saperlo realizzare senza errori.

Per rendere questo look perfetto avrete bisogno di concentrarvi sugli accessori.

Per un outfit comodo: scarpe e pantaloni bianchi vanno bene se, a spezzare, introdurrete un elemento divertente come un calzino colorato nella foto sopra.

Scegliete top dello stesso colore dei pantaloni oppure provate a sdrammatizzare il tutto con una felpa oversized: se non sapete come indossarla qui ci sono tutti i suggerimenti!

Potete coordinare calzini, cinta o borsa oppure inserire un tocco di colore con una minibag (sapevate che sono il nuovo trend in fatto di borse?)

Per un outfit elegante: fate attenzione ai volumi!

Per i pantaloni larghi è assolutamente vietato indossare maglie o camicie oversized!

Preferite jeans o pantaloni skinny e giocate con le trasparenze oppure, al contrario, scegliete pantaloni distressed (con strappi od altri elementi) e top strutturati per la parte sopra.

Le scarpe devono essere con il tacco alto o con un disegno particolare, per spezzare la sensazione di continuità eccessiva data dallo stesso colore.

Jeans: la risposta per abbinare i pantaloni bianchi!

Un altro elemento che si abbina alla perfezione con i pantaloni bianchi è la camicia di jeans.

Potete scegliere un modello largo e dal colore chiaro, come in foto, oppure optare per una di quelle classiche più stretta e dal colore più scuro.

Per un outfit comodo: indossate una camicia di jeans chiaro e scarpe da ginnastica in tinta con i colori nella parte superiore del vostro outfit.

Arricchite il tutto con gli accessori: scegliete colori sgargianti ma accessori piccoli! Cinte, fermagli, borse, calzini e chi più ne ha più ne metta!

Per un outfit elegante: scegliete una camicia di jeans che sia aderente e giocate con gli accessori! Una cinta marrone, una scarpa con il tacco alto magari color cammello o sui toni dorati ed il gioco è fatto!

Per abbinare i pantaloni di colore bianco ci sono ancora tanti altri accostamenti che potete provare!

I marroni caldi, i toni dell’oro o i colori pastello sono tutti elementi che si sposano benissimo con questo capo e che potete proporre senza paura anche in autunno.

E, se i colori sono la vostra forza, che ne dite di provare i nostri consigli per vestirsi di rosso?

Evviva il monocromo!