Ecco perchè Giulia De Lellis, Marco Fantini e Beatrice Valli, Natalia Paragoni, da Uomini e Donne, sono sbarcato alla Mostra del Cinema di Venezia 2020.

In un clima particolare per la pandemia da coronavirus, si sta svolgendo la Mostra del Cinema di Venezia 2020. Con le dovute misure di sicurezza per evitare il contagio, sul red carpet, stanno sfilando attrici, attori, ma anche tanti influencer tra i quali spiccano molti volti noti di Uomini e Donne tra cui Giulia De le Lellis, Marco Fantini e Beatrice Valli e la debuttante Natalia Paragoni, ma perchè tronisti e corteggiatrici di Uomini e Donne sbarcano alla Mostra del Cinema di Venezia? Andiamo a scoprirlo.

Uomini e Donne: Giulia De Lellis, Marco Fantini e Beatrice Valli, Natalia Paragoni alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 con gli sponsor

La Mostra del Cinema di Venezia 2020 è un evento a cui partecipano attori e attrici, ma anche vari rappresentanti nel mondo dello spettacolo. Negli scorsi giorni, la regina indiscussa è stata Elodie Di Patrizi che si è presentata con un abito disegnato appositamente per lei da Donatella Versace. Sul red carpet, però, nelle ultime ore, sono apparsi tantissimi personaggi nati a Uomini e Donne. Oltre a Giulia De Lellis, Marco Fantini e Beatrice Valli, ormai presenze fisse della Mostra, ha sfilato sul red carpet anche Natalia Paragoni che si è resa protagonista anche di una gaffe.

Qual è, dunque, il motivo della presenza di tanti ex di Uomini e Donne a Venezia? Tutti, dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, sono diventati influencer con milioni di followers. Motivo che spinge molti brand a farsi rappresentare ad uno degli eventi più importanti da personaggi seguitissimi sui social.

Giulia De Lellis, con quasi cinque milioni di followers, ha sfilato con un abito di Belfiori Couture. Beatrice Valli ha sfilato con un abito vaporoso ed elegantissimo firmato da George Hobeika, bijoux Chopard e sandali con listini sottili argento René Caovilla.

Infine, Natalia Paragoni ha sfilato con un abito di Pronovias.