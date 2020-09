Natalia Paragoni arriva a Venezia e saluta i fan (che non ci sono)

Natalia Paragoni è sbarcata al Festival di Venezia ma la gaffe che ha commesso è stata proprio un disastro.

Natalia Paragoni ha conosciuto la popolarità partecipando a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice di Ivan Gonzalez e successivamente come Andrea Zelletta, con cui Natalia fa ancora coppia.

Prima di raggiungere il grande pubblico con la partecipazione al dating show di Maria De Filippi, però, Natalia era una blogger e vantava già una discreta esperienza su Instagram.

Non stupisce affatto quindi che la Paragoni abbia voluto continuare a conquistare altri follower facendosi vedere a Venezia proprio nei giorni del Festival del Cinema.

Nonostante gli outfit perfetti, il trucco impeccabile e le inquadrature da vera star, Natalia ha commesso una gaffe che difficilmente il pubblico le potrà perdonare e che (forse) le ha fatto perdere un po’ di credibilità sui social.

Natalia Paragoni e la gaffe del saluto a Venezia

Il Festival di Venezia è uno dei pochissimi eventi mondani internazionali del 2020 che sono stati confermati nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus.

Proprio per questo motivo quest’anno l’aspettativa era altissima, forse più di quanto sia mai stata negli anni scorsi: il Festival sarà una delle pochissime passerelle di alto livello su cui stelle e stelline dello spettacolo potranno sfilare quest’anno e godersi gli applausi.

Forse anche questo ha influito sull’eccitazione di Natalia, che ha scritto: “Nonostante la particolare situazione di quest’anno sei splendida e rendi tutto romantico. Vivrò ogni attimo con intensità e gioia”.

La Paragoni ha pubblicato un carosello di bellissime fotografie che testimoniano il suo arrivo in laguna ma ha voluto poi strafare aggiungendo un video in cui salutava le persone sui moli di Venezia, che normalmente sono molto affollati di turisti e di curiosi durante l’arrivo delle star.

Purtroppo, l’inquadratura scelta per il video non è stata delle più intelligenti: chi ha ripreso Natalia intenta ad agitare graziosamente la mano non si è reso conto che, da un certo punto in poi, ha inquadrato anche i moli vuoti, senza nemmeno un fan o un passante a ricambiare il saluto dell’ex corteggiatrice.

Naturalmente il video ha fatto immediatamente scalpore ed è stata ripubblicato su vari profili che lo hanno consegnato alla storia.

Le cose non sono migliorate nei post successivi: dopo aver pubblicato uno strano video in cui le piovono addosso gli elementi dell’outfit che avrebbe indossato quella sera, Natalia ha pubblicato una piccola serie di tre fotografie in cui posa, con un bellissimo abito viola, davanti agli sfondi approntati dal Festival per le fotografie dei VIP che intervengono ai vari eventi.

Anche in questo caso Natalia appare completamente da sola: nell’inquadratura non vengono inseriti fotografi, altri ospiti o almeno altre persone. Sembra quasi un set, oppure che si tratti di fotografie “rubate” nelle esclusive location di Venezia 77 mentre non c’era nessuno a controllare.

Fortunatamente, nonostante lo scivolone del video e dopo il discutibile servizio fotografico, Natalia può comunque contare sull’appoggio di Andrea Zelletta, che ha commentato le ultime foto per far sapere a tutti i suoi follower quanto lui sia felice per la sua Naty, alla quale ha di recente regalato l’anello più importante di tutti.