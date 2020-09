Giorgia nel cast di Amici di Maria De Filippi? L’indiscrezione

Giorgia secondo quanto rivelato dal settimanale Vero, sarebbe stata chiamata da Maria De Filippi per la prossima edizione di Amici.

Maria De Filippi è una vera stacanovista. Nonostante il periodo estivo, la moglie di Maurizio Costanzo non ha mai smesso di lavorare. Non solo per quanto riguarda la messa in onda di Temptation Island, che va in onda proprio in quel periodo, ma anche per quei programmi che torneranno a breve con nuove edizioni.

E’ il caso anche di Amici. La scuola più famosa d’Italia, che ogni anno si occupa di scovare nuovi talenti, dovrebbe partire dal mese di settembre e la bionda conduttrice insieme ai suoi autori stanno lavorando al corpo insegnanti e ai relativi coach che accompagneranno gli allievi in questo nuovo percorso.

Il settimanale Vero, nel nuovo numero in uscita, si è lasciato sfuggire una succosa anticipazione. Quale? Maria De Filippi avrebbe chiesto alla cantante Giorgia di prendere parte al progetto anche se il suo ruolo sarebbe ancora top secret.

Giorgia sarà nel cast di Amici? Almeno per il momento la cantante, che di recente ha scritto un messaggio per la scomparsa della mamma di Alex Baroni, non avrebbe ancora accettato l’offerta. Offerta che le sarebbe stata proposta anche per le precedenti edizioni del talent show di successo di canale 5.

Maria De Filippi chiama Giorgia ad Amici? Il retroscena di Vero

Maria De Filippi da tempo starebbe corteggiando la cantante Giorgia a prendere parte ad Amici, ma quest’ultima avrebbe gentilmente declinato l’invito in quanto le dinamiche del programma, prendere decisioni sul futuro dei ragazzi che scelgono di partecipare al talent show di canale 5, non rientrerebbe nelle sue corde, in quanto non se la sentirebbe di deludere le loro aspirazioni.

Magari la conduttrice del talent show, tra l’altro un ex concorrente si è fidanzato con Vladimir Luxuria, ha pensato ad un ruolo tutto nuovo per lei pur di averla nel suo team di insegnanti e giudici, ma il settimanale ci tiene a chiarire che ancora nulla è stato deciso e nessun contratto è stato firmato.

Non ci resta dunque che attendere per sapere se realmente Giorgia sarà nel cast di Amici di Maria De Filippi oppure si opterà per un’altra scelta. Staremo a vedere le sorprese che la moglie di Maurizio Costanzo ha in serbo per noi.