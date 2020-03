Alex Baroni | La cantante Giorgia ha lasciato una dedica speciale per la scomparsa della madre del suo ex fidanzato

La mamma di Alex Baroni è recentemente scomparsa a causa del coronavirus. L’annuncio, arrivato poche ore fa sui social, è stato fatto dalla cugina del cantante che ha voluto avvisare il pubblico della recente scomparsa della donna.

Giorgia, storica ex fidanzata dell’arista scomparso a cui ha dedicato più di una canzone in passato, non poteva non commentare la notizia. L’interprete di Quando una stella muore, pezzo che probabilmente è dedicato proprio alla prematura scomparsa di Baroni, ci ha tenuto a lasciare una dedica speciale alla donna, con cui aveva uno straordinario rapporto.

La dedica di Giorgia sulla morte della mamma di Alex Baroni ha commesso tutto il popolo della rete, che si è stretto in un forte abbraccio virtuale alla famiglia del cantante che ora soffre la perdita di un’altra persona a loro cara.

Leggi anche:

Coronavirus | Donna positiva litiga e sputa sulla cassiera

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Giorgia | La dedica speciale alla mamma di Alex Baroni

Giorgia, come anticipato, ha commosso tutto il popolo della rete attraverso il suo pensiero dedicato alla scomparsa della mamma di Alex Baroni.

La cantante, che come tutte le persone che conoscevano la donna stanno soffrendo della sua scomparsa dovuta alla terribile diffusione del coronavirus, si augura che almeno adesso Marina possa finalmente riabbracciare suo figlio Alex.

“Ciao Marina” ha esordito la cantante. “Mi consola pensarti adesso al fianco di tuo figlio” ha proseguito. “Immagino tutti e due uniti a ridere sulle follie della vita” ha scritto Giorgia. “Sei stata una donna straordinaria” ha concluso commossa la dedica alla mamma di Alex Baroni.

Il post su Facebook, come facilmente immaginabile, è già diventato virale.

Leggi anche:

Coronavirus | La lettera della piccola Noemi alla polizia

La cantante Giorgia, tra l’altro, durante la seconda parte dell’anno, come annunciato al Festival di Sanremo 2020, sarà impegnata insieme ad altre 6 big della musica italiana per un concerto per contrastare la violenza maschile sul genere femminile.