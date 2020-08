Vladimir Luxuria frequenta un ex di Amici: “E’ molto passionale”

Vladimir Luxuria, recentemente intervistata da Nuovo, ha rivelato di aver iniziato una frequentazione con un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Vladimir Luxuria sembrerebbe aver trovato l’uomo giusto, quello in grado di farle battere il cuore. A rivelare la notizia è stata l’opinionista stessa durante un’intervista concessa al settimanale Nuovo, in cui ha annunciato di aver iniziato una conoscenza con un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

La conoscenza tra i due prosegue a gonfie vele, nonostante Vladimir ci tenga a precisare, per amore della verità, che non è ancora nato in lei un sentimento d’amore ma che insieme hanno passato numerosi bei momenti che probabilmente continueranno a ripetersi, ma chi è lui?

Lui è Gennaro Siciliano, ex concorrente di Amici. Gennaro ha preso parte al talent show di Maria De Filippi nel 2008 in veste di ballerino. Nonostante sia passato qualche anno dalla sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia, Siciliano non ha mai abbandonato la danza, tant’è che svolge la professione di ballerino.

Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano sembrano essere davvero affiatati e l’opinionista, che di recente si è sbilanciata su Francesca Pascale, non ha mancato nel rivelare ai lettori di Nuovi com’è nato questo nuovo rapporto.

Vladimir Luxuria svela cosa l’ha colpita di Gennaro Siciliano, ex di Amici

Vladimir Luxuria, come anticipato, ha svelato cosa l’ha colpita di Gennaro Siciliano di Amici. Senza nascondere che in un primo momento ad aver catturato la sua attenzione è stata proprio la fisicità del ragazzo.

“Non voglio negare che sono rimasta molto colpita dal suo fisico. Lui fa il danzatore ed i suoi muscoli sembrano quasi disegnati” ha ammesso l’opinionista, che di recente ha rivelato un retroscena sul suo passato. “Il nostro primo incontro è stato molto dolce. Mi avevano regalato una cassetta di fichi, così ho pensato gli offrirgliene uno a si sa: da cosa nasce cosa” ha proseguito Vladimir Luxuria sull’ex concorrente di Amici.

“Certo, non posso dire di essermi fidanzata, ma non posso nemmeno nascondere che i miei trascorsi con lui sulla Costiera Amalfitana siano stati davvero speciali” ha proseguito l’opinionista. “E’ stato il destino a farci incontrare, precisamente in un albergo a Minori. Io mi trovavo lì perché ospite di una manifestazione in cui sono stata intervistata da Marzullo” ha aggiunto. “Lui è un ragazzo molto attento e molto dolce e da vero calabrese è anche molto passionale” ha concluso Vladimir. “Non voglio scendere nei dettagli, ma qualche bacetto c’è stato”.

Visualizza questo post su Instagram E quando la notte sembra così buia l’alba invece arriva ad accarezzarti con i suoi raggi, a trasformare ogni lacrima in uno zaffiro splendente, a rendere il dolore un lontano ricordo il cui solo pensiero di averlo superato rende ogni minuto del tuo presente pieno di gioia, forza e speranza. Buona serata. #forza #thinkpositive Un post condiviso da (@vladimir_luxuria) in data: 24 Ago 2020 alle ore 8:39 PDT

Questa conoscenza si evolverà in qualcosa di più per Vladimir e Gennaro? Noi speriamo vivamente di sì.