Elodie, diva a Venezia: vestito lungo metallizzato da incanto – Foto

Elodie è una vera diva a Venezia: vestito lungo metallizzato firmato Versace, Marracash elegantissimo al suo fianco ed è magia, foto.

Elodie incanta e non delude le aspettative di fan e addetti ai lavori presentandosi sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2020 con un abito lungo metalllizzato firmato Versace che ha messo in evidenza il fisico mozzafiato della cantante. Raggiante, con i capelli tornati nuovamente corti dopo aver sfoggiato per tutta l’estate delle lunghe treccine e con il fidanzato Marracash al proprio fianco, Elodie ha rubato la scena a molte dive che hanno sfilato durante la prima giornata del Festival.

Elodie, bellezza mozzafiato a Venezia: con Marracash incanta tutti

Non solo protagonista della musica italiana con una serie di successi collezionati in pochi anni, ma sempre più icona di stile e bellezza. Elodie non sbaglia un colpo e anche a Venezia lascia tutti senza parole presentandosi sul red carpet con un abito moderno, elegantissimo, raffinato e adatto ad esaltare il suo fisico.

Un vestito lungo, aderente che le ha lasciato scoperte le spalle donandole un aspetto molto sensuale. A completare il tutto un trucco naturale che ha messo in risalto i lineamenti del viso e la pelle abbronzata.

Al suo fianco, elegantissimo, c’era il fidanzato Marracash con cui all’arrivo a Venezia si è lasciata andare a gesti romantici. La foto pubblicata dalla stessa Di Patrizi ha mandato in delirio i fans collezionando più di 229mila followers e migliaia di complimenti da parte dei followers e degli amici.

“Stupendi”, scrive Alessia Marcuzzi. “Ma la bellezza?”, aggiunge Syria. “Uno schianto” è invece il commento di Anna Pettinelli. “Meravigliosi” aggiunge Monica Leofreddi. E ancora i commenti dei vari fan: “La perfezione”, “Sei la regina”, “La grande bellezza” e così via.

Prima ancora del red carpet, Elodie aveva incantato tutti anche con l’abito che vedete qui in alto. Oltre ad essere una delle migliori artiste degli ultimi anni, dunque, la cantante continua a lasciare senza fiato per la sua indiscutibile bellezza. A Venezia, dunque, brilla la stella della madrina Anna Foglietta, ma anche di Elodie.