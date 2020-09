Anna Foglietta incanta e lascia tutti senza parole durante il primo red carpet a Venezia: elegantissima con giacca e pantoloni, foto.

Anna Foglietta, madrina del Festival del Cinema di Venezia 2020, incanta durante il primo red carpet. Capelli raccolti, rossetto rosso e un completo formato da giacca e pantalone con una camicia bianca. A completare il look elegantissimo, raffinato e molto sensuale i tacchi a spillo.

L’attrice ha così lasciato senza parole tutti i fans sfoggiando anche un sorriso contagioso con cui ha espresso la propria felicità di essere stata scelta come madrina per un evento così importante per il cinema.

Anna Foglietta incantevole alla Mostra del Cinema di Venezia. Il web: “Sublime”

La pagina ufficiale della Biennale di Venezia, su Instagram, ha pubblicato le foto del primo red carpet di Anna Foglietta che, nella scelta del look, non ha deluso le aspettative dei fan. Con un outfit raffinato, super elegante e molto sensuale, infatti, l’attrice è assolutamente incantevole nel suo completo formato da giacca e pantalone con cui ha portato a casa tantissimi complimenti.

“Sublime“, scrive qualcuno. “Che eleganza, bellissima”, aggiunge un altro. E ancora: “Di tutte le cose la semplicità è la più difficile da copiare”, “Bellissima, capace ed elegante”, “Meravigliosa Anna Foglietta. Oltre che attrice, donna speciale, elegante fuori e dentro. Tanta, tantissima stima”, “Stupenda”, scrivono gli utenti.

La Foglietta aveva scelto d’indossare un completo formato da giacca e pantalone, ma dai toni chiari, anche in occasione del suo arrivo a Venezia conquistando, anche in questo caso, i consensi dei fan.

“Eccomi.. finalmente trovo il tempo per condividere con voi l’emozione di questa giornata, che non credevo sarebbe potuta essere anche così felice. Rivedere tutti, mascherati e a distanza, è stato incredibile. Ora mi chiudo “nelle mie stanze” e mi ricarico in vista del prossimo appuntamento…la cerimonia di apertura! Evviva Venezia, evviva il festival, evviva il cinema”, ha poi scritto su Instagram facendo il boom di like e commenti. Il web, dunque, promuove a pieni voti l’attrice e i suoi outfit al Festival del Cinema di Venezia 2020.