Elodie e Marracash romantici a Venezia: la coppia, sempre più innamorata, si scambia sguardi dolci e teneri baci. Ecco la foto.

Venezia romantica per Elodie e Marracash che, su Instagram, hanno pubblicato delle storie mostrandosi sereni, sorridenti, uniti e molto innamorati. In barca, la coppia di cantanti che è sempre più amata dai fans, si è anche concessa un brindisi per poi godersi la bellezza di Venezia, delle sue strade e dei suoi colori. Un amore, quello di Elodie e Marracash che, iniziato sulle note di Margarita, la hit della scorsa stagione, continua a far ballare i due piccioncini sulle note romantiche che offre Venezia.

Elodie e Marracash innamorati a Venezia: web in delirio

Dopo aver fatto ballare l’Italia nella scorsa estate sulle note della hit Margarita che li ha fatti conoscere e innamorare, Elodie e Marracash che si sono mostrati insieme anche a Sanremo, continuano a godersi una storia che sta diventando sempre più importante. La coppia non si nasconde e condivide la propria felicità sui social. A Venezia, così, non si è tirata indietro regalando ai fans i video della loro romantica giornata tra baci, abbracci e brindisi.

Elodie che si è anche concessa una vacanza con la famiglia, si è poi ritagliata del tempo per godersi qualche giorno di mare con il fidanzato pubblicando poi la foto che vedete più in basso in cui appare sempre più bella.

Nonostante siano molto innamorati e uniti, la coppia non vive insieme. Dopo aver trascorso il lockdown insieme, infatti, la cantante ha fatto le valigie. A spiegare i motivi di tale decisione è stata proprio la Di Patrizi in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero.

“Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie”,ha detto. Nessuna crisi, però, tra i due che sono molto felice come aveva dichiarato proprio la cantante ai microfoni di Vieni da me. “All’inizio Fabio (questo il vero nome di Marracash, ndr) non mi era simpatico, avevo dei pregiudizi nei suoi confronti. Poi appena l’ho conosciuto ho cambiato immediatamente idea. Oggi siamo felici”, aveva detto a Caterina Balivo.