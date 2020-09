Cristina D’Avena: a 56 anni stupisce tutti. Il web: “La perfezione”

Cristina D’Avena, 56 anni e non sentirli: la cantante pubblica una foto su Instagram con cui fa tornare tutti bambini e il web la esalta: “La perfezione”.

Cristina D’Avena stupisce pubblicando la foto che vedete qui in alto. A 56 anni, la cantante sfoggia un fisico da urlo facendo sognare sia quelli che oggi sono adulti e che sono cresciuti con le sligle dei suoi cartoni animati sia i bambini di oggi. Amatissima e seguitissima sui social dove condivide con i fans i momenti più belli della sua vita privata e professionale, la cantante incanta mostrandosi in bikini.

Cristina D’Avena in splendida forma: la foto diventa virale e il web impazzisce

La foto che vedete qui in alto è diventata virale in pochissime ore. Cristina D’Avena appare bellissima e in splendida forma come, del resto, aveva già mostrato pubblicando diverse foto in bikini durante l’estate. Mostrandosi con un reggiseno nero, però, ha letteralmente fatto impazzire tutti con i fans che si sono precipitati a commentare inondandola di complimenti.

“Hai fatto il patto con il diavolo?”, scrive un fan. Un altro aggiunge: “Kiss me Licia ha portato due amiche… Bella Cristina!“, “Ma più avanzi con l’età e più migliori”. E ancora:“Alla faccia di due cuori nella pallavolo. Sei la queen“, “Ci fai sognare sia da bambini che da adulti. Sei unica”.



Tanti corteggiatori, dunque, per la D’Avena che in passato ha dichiarato di essere il sogno di tanti uomini, ma il suo cuore, però, è già impegnato. Pur essendo molto riservata e parlando raramente della sua vita privata, la cantante ha fatto un’eccezione rilasciando poche dichiarazioni ai microfoni di Vieni da me.

Lo scorso maggio, ai microfoni del programma di Caterina Balivo, infatti, ha ammesso di essere fidanzata lasciandosi anche andare ad una confessione su una delusione sentimentale del passato.

“Sono un’inguaribile romantica e da ragazzina m’innamoravo spesso e quando ci si lasciava dedicavo sempre “Ogni volta” di Antonello Venditti. Sono stata innamorata persa di un ragazzo che non mi ha mai considerata. Si chiamava Gianluca, io l’ho amato alla follia ed è rimasto nel mio cuore”, svela la cantante. “Non sono single, sono fidanzata da qualche annetto”, aveva detto.