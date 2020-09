View this post on Instagram

Dare un senso alla nostra esistenza, come a tutto quello che ci circonda, è quasi una necessità umana che ci spinge ad andare avanti … Io per te scavalcherò ogni montagna, caminerò sul carbone bruciato, nuoterò negli oceani …. non esista nessun ostacolo che mi possa fermare per darti ciò che desideri… per vederti felice … perché tu hai dato un senso alla mia vita… Tu sei LA VITA MIA. Tua madre ♥️