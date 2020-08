I toni tipici del foliage come il caramello ai grandi classici rappresentati da nude e rossi: ecco come coloreremo le nostre unghie in questo autunno 2020.

Nuovo giro, nuova corsa o, meglio, nuova stagione, nuovi colori.

Con la moda funziona così: il clima cambia, le giornate si allungano o accorciano e di conseguenza si modificano colori, tagli e tessuti.

Vale per i vestiti, i capelli e ovviamente le unghie, uno dei feticci della moda più amati dal gentil sesso.

Ogni stagione ci propone colori di tendenza per le nostre unghie, nuance nuove che si affiancano ai soliti immancabili evergreen. A quali sfumature toccherà allora in questo autunno 2020? Scopriamolo insieme.

Colore unghie autunno 2020: quali smalti sceglieremo?

Se icona dell’autunno sono le foglie che cadono ecco che i loro mille colori divengo anche modello per la nostra manicure.

Tutte quelle nuance calde che richiamano la terra e il foliage sembra la faranno da padrone, affiancate però da evergreen come nude e rosso, immancabili in tutte le stagione e capaci di reinventarsi senza sosta.

Vediamo nel dettaglio quali colori faranno innamorare noi e le nostre unghie:

Caramello\ocra – Tutte le sfumature della terra, fino ai marroni più scuri, saranno perfette sia per una manicure completa che come eleganti accent nails su manicure naturali o, ancora, sfoggiate nelle loro diverse gradazioni in un look degradeé.

Arancione – Un colore originale, estroso, bellissimo in particolare modo se si ha una carnagione ambrata o, comunque, scura. Durante le state avevamo apprezzato il rossetto arancione e ora trasferiremo il colore sulle noste mani. Il tocco in più? Provate l’arancione come lunetta per un originalissimo French.

Rosso – Eh sì, ancora lui. In base ai nostri gusti e alla nostra carnagione potremo sceglierlo in varietà più o meno accese e sfoggiarle sull’intera unghia o utilizzarle per originali disegni geometrici.

Blu – Dimenticate l’azzurro pastello dell’estate e fatelo sostituire dal gli dell’oceano più profondo, un vero e propri must tra le dark nails.

Nero – Il dark sembra andare per la maggiore. Ricordiamo che viene usato per valorizzare soprattutto le unghie corte e che, se è vero che il nero qui la fa da padrone, questo autunno propone anche varianti più fantasiose dello scuro come il color cioccolato fondente e il borgogna, ma anche il viola.

Nude – L’effetto naturale sembra non smetterci di affascinarci e ora raggiugne il suo apice. Sembra infatti che anche un velo di smalto trasparente possa bastare e le più estrose potranno divertirsi ad arricchirlo a suon i pietre, strass e glitter.

Grigio – Nella variante perla, antracite e lavanda sembra costituire la variante più “colorata” al classico nude. Anch’essa è infatti una tonalità basica e si abbina per giunta veramente a tutto senza dare però troppo nell’occhio.

Le alternative dunque anche in questo autunno 2020 sembrano proprio non mancare per le nostre unghie e a noi non resta che scegliere o, perché no, provare tutte le nuance una dopo l’altra.