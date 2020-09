Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Parla la mamma di lei

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? La mamma di lei, attraverso un commento su Instagram, ha rivelato tutta la verità.

Cecilia Rodriguez nelle ultime settimane è stata la protagonista indiscussa del mondo del gossip insieme ad Ignazio Moser, il suo compagno. Secondo numerose indiscrezioni, riportate dalle più importanti testate giornalistiche che conoscono bene la coppia, i due avrebbero deciso di separarsi. Tant’è che sui rispettivi profili social è possibile confermare che hanno deciso di trascorrere, per la prima volta da quando hanno iniziato la loro relazione, le vacanze separati.

I due, però, non hanno mai commentato tale indiscrezioni che li vedrebbero essersi allontanati a causa di Diletta Leotta. A fare chiarezza però ci ha pensato la mamma di Cecilia e Belen Rodriguez rispondendo ad un commento lasciatole da un utente della rete.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno ancora insieme: parola di mamma Veronica

La mamma di Cecilia Rodriguez, come anticipato, ha scelto di rispondere ad un commento lasciatole da un utente della rete in cui sosteneva che era limpido come il cielo che sua figlia e Ignazio Moser fossero ancora una coppia e si è complimentava con lei per aver cresciuto una figlia come la giovane Rodriguez che per lui rappresenta una donna con la D maiuscola.

Veronica, la mamma di Cecilia, tra l’altro di recente lei ha avuto un imbarazzante incontro con Stefano De Martino, ha replicato ringraziando l’utente in questione per quanto scritto, confermando quindi che sua figlia e Ignazio siano ancora una coppia altrimenti per quale motivo avrebbe risposto in questo modo al commento e non glissare direttamente sulla riflessione in questione? La mamma di Cecilia Rodriguez ha smentito la crisi con Ignazio Moser o almeno questo è quello che sembrerebbe dalle sue parole.

Cecilia e Ignazio, ancora una volta, hanno preferito non replicare di fronte ai gossip sulla loro vita di coppia. Prima o poi i due sceglieranno di fare chiarezza sulla questione rivelando al grande pubblico se sono ancora una coppia o meno?