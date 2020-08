Cecilia Rodriguez ha lasciato Moser a causa di Diletta Leotta? Il gossip

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi a causa di Diletta Leotta? A lanciare il gossip è stato il settimanale Oggi, rivelando un inedito retroscena.

Cecilia Rodriguez non sta di certo passando un periodo tranquillo dal punto di vista sentimentale. Come confermato da Gabriele Parpiglia, la sorella minore di Belen sta trascorrendo un momento di crisi con il suo compagno, o almeno sembra ancora esserlo, Ignazio Moser.

I due, durante il periodo del lockdown, hanno più volte ammesso che gli piacerebbe mettere su famiglia, ma da quando è iniziata l’estate sono iniziati anche i vari problemi tra loro.

Se in un primo momento sembrano averli superati, provando a ricostruire la loro relazione, qualcosa successivamente è andato storto, spingendo Cecilia ad abbandonare il suo Ignazio da solo in Sardegna. Ad aggiungere un nuovo tassello a questa storia, dopo le rivelazioni di Gabriele Parpiglia, ci ha pensato al settimanale Oggi che ha rivelato in esclusiva che i due piccioncini si sarebbero allontanati a causa di Diletta Leotta, che avrebbe scatenato l’ira di Cecilia.

Cecilia Rodriguez ha lasciato Ignazio Moser a causa di Diletta Leotta? Ecco cosa ha rivelato il settimanale.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ancora in crisi: le vacanze separati

Ignazio Moser, secondo quanto riportato sul nuovo numero del settimanale, avrebbe dedicato un po’ troppe attenzioni alla conduttrice sportiva Diletta Leotta. Tanto da far ingolosire la sua compagna Cecilia Rodriguez, che furiosa lo avrebbe lasciato da solo in Sardegna.

“Pare che la sorella di Belen non abbia affatto gradito le troppe ed esplicite attenzioni che Ignazio avrebbe rivolto a Diletta” si legge sul settimanale. “Il tutto sarebbe avvenuto durante una serata al Just Cavalli di Porto Cervo”.

Tale rivelazione sembra trovare una certa conferma su quanto rivelato negli scorsi giorni dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che aveva anticipato che Cecilia e Ignazio avevano discusso proprio nel noto locale menzionato anche da Oggi.

Visualizza questo post su Instagram Bruciata dal sole ☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 8 Ago 2020 alle ore 3:32 PDT

Cecilia Rodriguez almeno per il momento ha preferito non commentare tale indiscrezione, anche se un suo gesto sembrerebbe aver confermato la crisi con Ignazio. I due riusciranno a superare questo difficile periodo che li ha spinti per la prima volta a trascorrere le vacanze da soli? E’ bene precisare, infatti, che la coppia fin dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Signorini non si era mai separata per così tanto tempo prima d’ora.