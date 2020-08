Pace fatta tra Loredana Lecciso e Romina Power: c’entra il figlio di Al Bano

Loredana Lecciso e Romina Power avrebbero deciso di seppellire l’ascia da guerra. A farle riconciliare sarebbe stato il figlio di Al Bano.

Che tra Loredana Lecciso e Romina Power non scorresse buon sangue non è di certo un mistero. Le due non sono mai apparse insieme e nel corso di questi anni, da quando la showgirl ha iniziato la sua relazione con Al Bano Carrisi, non sono mancati i gossip che le vedrebbero l’una contro l’altra. Anche durante il corso di quest’estate, quando Loredana avrebbe organizzato una cena per il compleanno di Leone di Cellino San Marco senza invitare la sua ex moglie, che si trovava proprio nella tenuta di famiglia per trascorrere il periodo di quarantena.

Le cose però sembrano essere completamente diverse ora. A parlare è il settimanale Nuovo che ha rivelato, è successivamente confermato dalla Lecciso stessa, che le due sono andate a cena insieme e avrebbero messo da parte ogni possibile dissapore. Il motivo?

Le due si sono incontrate con Al Bano e il suo figlio Yari, con cui la Lecciso avrebbe avuto qualche incomprensione, perché quest’ultimo ha voluto presentare alla sua famiglia la sua nuova compagna e per l’occasione le due donne hanno deciso di seppellire l’ascia da guerra, lasciando da parte tutte le incomprensioni appartenenti al passato.

“A tavole si mangia, non si discute” ha commentato asciutta la Lecciso, confermando la cena.

Loredana Lecciso e Romina Power hanno fatto pace dopo anni in cui non facevano altro che lanciarsi frecciatine a distanza.

Romina Power accetta Loredana Lecciso? Marta Flavi fa chiarezza

Romina Power avrebbe dunque, e finalmente, accettato la presenza di Loredana Lecciso nella vita del suo ex marito di Al Bano Carrisi. A testimoniare il lieto evento c’è anche la dichiarazione di Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, che contattata dalla rivista ha spiegato cosa pensa dell’intera situazione che si è venuta a creare nelle scorse ore.

“Quella cena è riuscita a far superare quell’antipatica situazione che vede la nuova partner del marito venire di continuo paragonata alla figura dell’ex moglie” ha spiegato la Flavi, confermato che tra le due donne è finalmente giunto il sereno.

Al Bano, che di recente ha messo in guardia sua figlia Jasmine, sarà felice di vedere finalmente la sua famiglia riunita.

Sopratutto se si considera che la Lecciso non avrebbe preso parte a numerosi eventi di famiglia soltanto perché Romina Power non voleva. O almeno così hanno riferito i vari giornali.