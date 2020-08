Cecilia Rodriguez conferma la crisi con Ignazio Moser? Il gesto

Cecilia Rodriguez ha confermato la crisi di coppia con Ignazio Moser? Il gesto social di lei sembra non lasciare dubbi a riguardo.

Cecilia Rodriguez e il suo compagno Ignazio Moser, non è di certo un mistero, stanno trascorrendo un periodo non facile della loro relazione. A confermarlo è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, negli scorsi giorni ma a confermare tali parole ci hanno pensato anche i rispettivi profili social della coppia. I due, infatti, da parecchio tempo non compaiono più insieme ed hanno trascorso, per la prima volta da quando hanno iniziato la loro storia d’amore, le vacanze da separati, nonostante in un primo momento sembrano aver chiarito ogni possibile dissapore.

Nelle scorse ore, però, la sorella minore di Belen Rodriguez, che sembra essere pazza del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese, ha postato una strana frase su Instagram che sembra confermare che le cose, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non stiano proseguendo a gonfie vele. Che cosa ha scritto?

Cecilia ha scritto che lei è nata per essere amata. Che la sorella minore di Belen abbia voluto lanciare una frecciata ad Ignazio indicando che ultimamente si è sentita trascurata? Cecilia Rodriguez ha confermato la crisi con Ignazio Moser o si è trattata di una semplice riflessione fine a se stessa?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: spunta un nuovo retroscena

Visualizza questo post su Instagram Buenos días, ❤️ 1990 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 26 Ago 2020 alle ore 2:38 PDT

Nelle scorse ore, però, è spuntato un nuovo retroscena su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quale? La nota influencer Deianira Marzano ha notato che nonostante i due non si vedano insieme da un bel po’, e non abbiano commentato in alcun modo i gossip che li riguardano, continuano a scambiarsi teneri like su Instagram, segno che la loro relazione non è del tutto terminata. Altrimenti per quale motivo mettersi il like quando Cecilia, e lo ha dimostrato con Francesco Monte, ama tagliare ogni ponte con il passato?

Al momento, dopo i nuovi retroscena rivelati da Gabriele Parpiglia, la situazione sulla loro storia sembra essere tutt’altro che chiara, ma i due almeno per il momento nonostante la crisi sembrano aver scelto di non terminare la loro relazione.

Visualizza questo post su Instagram Anche lo specchio migliore non riflette l’altro lato delle cose Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 16 Ago 2020 alle ore 10:40 PDT

Cecilia e Ignazio riusciranno a superare questo momento difficile ed a uscirne più forti di prima?