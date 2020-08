Moser e Cecilia Rodriguez: nuovi colpi di scena sulla fine della relazione

Gabriele Parpiglia torna nuovamente a rivelare dettagli sulla fine della love story tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Secondo Gabriele Parpiglia che ha firmato un nuovo articolo per il settimanale Chi il motivo della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riguarda il presunto flirt con Anna Safrocik (smentito subito dopo da entrambi) ma l’eccessiva gelosia di lei e l’effetto del lockdown.

Il motivo della rottura? Il lockdown.

Sì, sembrerebbe che nella rottura tra i due ex-gieffini sia stato proprio il lockdown e la convivenza forzata 24 ore su 24 a incrinare i rapporti.

Chechu e Ignazio convivevano già da tempo a Milano, ma non mancavano nelle vita di coppia le uscite con gli amici o i momenti in solitaria da godersi e prendere aria. Il lockdown tutto ciò non lo ha permesso. I due si sono ritrovati nella residenza agricola dei Moser in Trentino senza avere contatti con l’esterno e scombussolando gli equilibri di coppia.

Complice della situazione, anche la diversità di obiettivi e di stile di vita. Secondo Parpiglia infatti, Cecilia era pronta a diventare mamma e mettere al mondo una creatura insieme al ciclista. Lui invece no. Anche se Ignazio aveva abbandonato da tempo le vecchie abitudini, le uscite in discoteca e la vita notturna per dedicarsi ad un amore incondizionato e intimo con Cecilia.

Morale della favola? Come vi avevamo già raccontato sono state vacanze separate per i due. Ignazio ha trascorso l’estate 2020 da single in compagnia dell’amico Andrea Damante in Costa Smeralda, complice la storia complicata del Dama e Giulia De Lellis.

Proprio Andrea ha recentemente dichiarato di aver commesso un errore a tornare insieme a Giulia. Motivo per il quale i due “fratelli”, se la stanno spassando in Sardegna.

Mentre Ignazio si gode la Sardegna trovando compagnia tra le braccia di Caterina M Bernal, modella che sui social condivide foto sexy sotto le quali non mancano i like di Moser. Cecilia trascorre le vacanze con le amiche di sempre e la famiglia, senza farsi mancare qualche posa sexy.

Se c’è ancora dell’amore a legarli, sarà abbastanza per Cecilia per risanare le avventure estive di Ignazio?