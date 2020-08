Non tutti sono a conoscenza dei benefici dello yogurt greco per l’organismo, è un alimento che dovrebbe essere consumato regolarmente, scopriamo il perchè.

Lo yogurt è un alimento conosciuto e molto consumato, non solo come spuntino pomeridiano, ma si gusta a colazione, spesso accompagnato da cereali e frutta.

Non esiste un solo tipo di yogurt, ma tanti, gusti, e proprietà benefiche differenti

Lo yogurt è un alimento molto salutare, si ottiene dal processo di fermentazione di due batteri, lo Streptococcus thermophilus e al Lactobacillus bulgaricus.

Nel banco frigo ne trovate diversi, potete sceglierlo in base alle vostre esigenze e gusti, ma negli ultimi 10 anni lo yogurt greco ha riscontrato molto successo. Ciò che lo rende diverso dagli altri yogurt sono le sostanze nutritive, infatti contiene molte proteine, calcio, vitamina B 12, probiotici e soprattutto contiene meno lattosio rispetto ad altri prodotti lattiero-caseari. Infatti le persone che sono intolleranti al lattosio, possono usarlo senza problemi. Scopriamo i benefici dello yogurt greco e le possibili controindicazioni. Indice dei contenuti Yogurt greco: tutto quello che c’è da sapere

Benefici dello yogurt greco

Quando mangiarlo? Yogurt greco: tutto quello che c’è da sapere Lo yogurt greco è diventato molto famoso e apprezzato negli ultimi decenni, grazie alle sua proprietà nutrizionali. Non molto diverso da quello tradizionale, ma ci sono delle piccole caratteristiche che lo differenziano, rendendolo unico. La prima nota positiva, è che possiede un basso livello di lattosio rispetto ad altri latticini, quindi adatto alle persone che sono intolleranti a latte e derivati. Infatti il più delle volte non si avvicinano a questo cibo. Durante il processo di produzione dello yogurt greco, l’acqua in eccesso ed il lattosio vengono eliminati. Questo lo rende un alimento non solo facilmente digeribile, ma anche più cremoso e gustoso rispetto a quello tradizionale. Contiene meno zuccheri, ma più proteine e sazia di più. L’unica nota “negativa” è il sapore, dopo averlo mangiato, lascia un retrogusto acidulo, che non tutti gradiscono. E’ un misto tra panna e ricotta. Al di là del sapore e della versatilità perchè si può gustare in ogni momento della giornata, lo yogurt greco, apporta diversi benefici all’organismo, scopriamo quali. Benefici dello yogurt greco

E’ importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata per vivere bene e in salute. Scopri perchè dovresti consumare regolarmente lo yogurt greco. 1- Migliora la digestione: contiene meno carboidrati rispetto al classico yogurt, quindi si digerisce facilmente. Non solo, apporta sostanze probiotiche, che aiutano una corretta digestione, perchè apporta batteri buoni nel sistema digestivo. In questo modo lo yogurt apporta benefici in caso di diarrea, colite ulcerosa e sindrome dell’intestino irritabile. Potremmo definire i probiotici dei veri e propri spazzini che agiscono rimuovendo i residui di cibo che si attaccano alle pareti intestinali. 2- Aiuta a perdere peso: è importante precisare che non è che mangiare lo yogurt greco fa perdere i chili di troppo. E’ importante seguire uno stile di vita sano, mangiare alimenti salutari e benefici al nostro organismo non solo anche svolgere una regolare attività intestinale. Il tutto associato al consumo dello yogurt greco che aiuto a perdere peso. Se si consuma quotidianamente lo yogurt greco nella dieta, va bene perchè non è un alimento grasso. Inoltre contiene la doppia quantità di proteine rispetto allo yogurt tradizionale, anche se il corpo impiega più tempo per digerirle, però allo stesso tempo aumentano la sazietà per un lungo periodo. Così lo yogurt aiuta a diminuire il senso di fame, perciò è consigliato alle persone che stanno cercando di perdere peso. 3- Apporta molto calcio: come per tutti i latticini, anche lo yogurt greco, fornisce calcio che insieme alla vitamina D va a rafforzare le ossa ed aumenta la densità ossea, prevenendo l’osteoporosi. Si sa che se viene a mancare l’apporto giusto di calcio, le ossa possono diventare deboli ed quindi aumenta il rischio dell’osteoporosi, che indebolisce le ossa.

4-Aiuta a contrastare il colesterolo: lo yogurt greco è molto utile in caso di colesterolo alto. Infatti grazie al Lactobacillus Acidophilus, un batterio amico,perchè va ad agire contro la sintesi endogena del colesterolo cattivo. 5- Rafforza il sistema immunitario: è molto importante rinforzarlo, così da difendere l’organismo da batteri, virus, parassiti che entrano nell’organismo tramite ferite o aria inalata. Potete rinforzarlo, mangiando lo yogurt greco, che contiene i batteri sani, che vanno ad attivare le cellule che stimolano il sistema immunitario, combattendo con i germi nocivi che ne minano la salute. I batteri presenti nello yogurt, aiutano anche il corpo ad assorbire correttamente i nutrienti e rendono forte il sistema digestivo. 6-Combatte l’alitosi: i probiotici presenti nello yogurt greco, proteggono la cavità orale, evitando la crescita dei batteri cattivi, responsabili dell’alito cattivo. Infatti, mangiando regolarmente lo yogurt greco, si va ad equilibrare i livelli di pH della bocca, rendendo l’habitat poco accomodante per i batteri. Anche l’apporto di calcio e proteine, promuovono la salute orale. 7- Adatto ai piccoli e agli sportivi: lo yogurt greco apporta il doppio delle proteine rispetto allo yogurt normale. Quindi è consigliato sopratutto alle persone che praticano sport, o che seguono un’alimentazione vegetariana e non solo anche i più piccoli possono consumarlo. 8-Mantiene la regolare funzione dell’intestino: i probiotici aiutano a spostare il cibo attraverso l’intestino e quindi promuovono la regolarità dell’intestino stesso. Non solo lo yogurt greco è facilmente digeribile e previene anche la stipsi.

Quando mangiarlo?

Lo yogurt greco può essere consumato quando si desidera, sia al mattino, per iniziare la giornata con una carica in più, che come spuntino pomeridiano.

Al mattino provate con dei cereali o della frutta secca, per dare la carica in più, magari aggiungete delle noci, mandorle o prugne secche.

In alternativa potete mangiare lo yogurt in compagnia di verdure e semi, da consumare a cena o a pranzo. Se siete a dieta, potete provare la dieta dello yogurt greco, non è solo una moda ma fa anche bene al vostro organismo. Non solo sazia ma regolarizza l’intestino, facendovi perdere i liquidi in eccesso.

Oppure potete condire dei secondi piatti come il pollo al curry o insalate di verdure miste.