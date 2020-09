Una delle combinazioni di colori più audaci è quella tra rosa e rosso. Ecco come abbinare questi due elementi per creare un outfit perfetto!

Sono tra i tuoi due colori preferiti ma non sai come indossarli insieme?

La combinazione tra rosa e rosso è una delle più difficili da realizzare anche se questi due colori stanno estremamente bene insieme!

Ecco alcuni suggerimenti per sfoggiare un look perfetto usando solo questi due colori!

Rosa e rosso: ecco come realizzare l’outfit perfetto

Facile essere un’icona di stile se di nome fai Sarah Jessica Parker; l’attrice, infatti, è non solo una star di Hollywood ma anche un’imprenditrice e vera esperta di moda.

Certo, dopo la quarantena anche lei ha dovuto trovare un nuovo lavoro: questo non vuol dire, però, che il suo gusto in fatto di stile non sia ancora impeccabile.

Per indossare rosa e rosso insieme, comunque, non è necessario essere ai livelli di SJP; questa combinazione di colori, infatti, è appannaggio di tutti i temerari che decidono di provare il color blocking.

Le regole per non sbagliare sono poche ma vanno seguite in attentamente.

Bilanciare le tonalità : importantissimo, soprattutto se decidete di usare tonalità forti , associare ogni colore ad un capo importante.

Pantalone rosa shocking e blusa rosso acceso sono, infatti, un ottimo accostamento .

Non mischiate tonalità chiare a quelle più scure e brillanti a meno che non decidiate di giocare con accessori o piccoli dettagli.

Se volete creare un vero color blocking è importantissimo scegliere colori che abbiano la stessa luminosità per i due capi che deciderete di abbinare.

Se decidete di realizzare un outfit rosso e rosa, infatti, non potete assolutamente sbagliare quando si tratta di accessori!

Le soluzioni più semplici sono quelle neutre: colori chiari come il bianco, panna, nude o beige si sposano benissimo con il vostro look (senza contare che è uno degli accorgimenti per vestirsi se sei vuoi aggiungere qualche centimetro alla tua figura!)

Outfit da ufficio con colori romantici: come realizzarlo?

Per portare questa combinazione di colori in ufficio oppure in un luogo più formale è meglio cambiare decisamente tonalità e pensare ad un approccio più smart.

Un outfit fatto da un vestito rosa chiaro ed un cappotto rosso scuro è, ad esempio, un modo intelligente di portare questi due colori con stile senza esagerare.

Dopotutto il rosso, come tutti i colori, trasmette delle emozioni piuttosto forti e forse non volete portarle con voi sul luogo di lavoro (a meno non dobbiate confrontarvi con dei colleghi antipatici!).

Prediligete accostamenti poco squillanti ma comunque d’effetto.

Potreste provare a spezzare l’outfit inserendo un colore scuro come il grigio oppure usando un capospalla bianco per armonizzare tutto l’insieme.

Un’altra soluzione è scegliere un abbigliamento da ufficio più formale (magari utilizzando i nostri consigli per abbinare i pantaloni bianchi o quelli per scegliere i pantaloni neri) ed inserire come punto di forza un dettaglio giocoso ed “eccessivo”.

Un paio di scarpe basse rosse e rosa sono perfette per illuminare ogni look!

Mi raccomando però, non esagerate: scegliete un décolleté dal tacco sobrio ed elegante! Vietati, sul luogo di lavoro, stivaletti alla caviglia se sono a due colori (qui i nostri consigli per indossarli al meglio) e sabot, nonostante siano la scarpa di tendenza per l’autunno 2020!

Rosa e rosso: come abbinarli in maniera casual?

Niente di più semplice che abbinare rosa e rosso in maniera casual!

Le tendenze moda 2020/2021 parlano chiaro: lo streetstyle la farà da padrone il prossimo anno!

Se non avete paura di osare è ora di combinare questi colori con un mix di elementi “rilassati”!

Sì a sneakers, maglioni o felpe enormi (se non sapete come indossarle qui trovate una guida), abiti comodi e caldi.

Consigliatissimo l’accostamento con il denim! Saper portare una giacca di jeans è fondamentale per sdrammatizzare tantissimi look, compreso quello rosa e rosso!

Per sfoggiare un casual look rosa e rosso, quindi, importante è non renderli il punto focale del vostro look; giocate con i tessuti, inserite il denim nel vostro outfit e non prendetevi troppo sul serio!

La raccomandazione solita, però, rimane: non usate più di tre colori per il vostro look!

Rosa, rosso e stampe: è amore?

Noi pensiamo proprio di sì!

Rosa e rosso, infatti, funzionano alla perfezione se vengono inseriti in un abito a stampa.

Ipnotici ed eleganti attirano moltissimo l’attenzione su di voi; insomma, se vedete un capo simile ad uno di questi dovete assolutamente farlo vostro!

Se scegliete le stampe potete dedicarvi a un po’ di mix and match (letteralmente mischia e accorda) senza paura di sbagliare.

Infatti, grazie alle stampe, sono permessi anche gli accostamenti più impensabili!

Vi avevamo già detto come fare per abbinare il verde: che ne dite di provarlo anche sotto una giacca rossa e rosa, in versione stampa pelle di serpente?

Se è troppo per i vostri occhi, tranquille, ci sono tantissimi altre soluzioni!

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Per creare un outfit a stampa rosa e rossa perfetto c’è solo una regola: divertire e divertirsi!

Se, arrivati fino a qui, dei colori caldi non ne potete veramente più qui potete leggere tutti i nostri consigli per abbinare il blu navy e rifarvi un po’ gli occhi.

Se, invece, siete amanti del rosa, del rosso e dell’esagerazione non ci resta che aspettare di vedere i vostri nuovi, fiammanti look!