Il coming out di Gabriel Garko ha commosso l’Italia e gli spettatori del Grande Fratello ma, per Selvaggia Lucarelli, è stata (anche) una manovra economica.

Quando una persona di spettacolo compare all’interno di un programma televisivo si fa pagare profumatamente. Se sa di poter raccontare una storia che appassionerà il pubblico per settimane, ovviamente chiederà un cachet ancora più alto perché sa che quella storia porterà enorme pubblicità sia al programma sia alla rete su cui quel programma andrà in onda.

Gabriel Garko è stato pagato per entrare nella casa del Grande Fratello, così come sarà pagato per concedere la sua prima intervista dopo il coming out a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo.

Almeno all’apparenza si tratta di un meccanismo normale, sul quale si reggono l’intera industria televisiva e la vita di migliaia e migliaia di lavoratori del settore. Perché allora La Lucarelli ha puntato il dito contro Gabriel Garko a causa del suo cachet? La giornalista, a quanto pare, ne fa una questione di principio. Sui social non sono in molti a pensarla come lei.

Selvaggia Lucarelli: “Gabriel Garko poteva andare in RAI. Gratis”

Nel lunghissimo articolo scritto per TPI Selvaggia Lucarelli ha analizzato molto a fondo il comportamento di Gabriel Garko e tutte le scelte che l’attore ha compiuto negli ultimi giorni.

La Lucarelli ha ricordato che l’agenzia Ares, all’interno della quale sia Adua del Vesco sia Gabriel Garko sono rimasti intrappolati per anni arrivando a subire dei veri e propri soprusi, è un’azienda partecipata Mediaset, cioè che in parte funziona con capitali provenienti da Mediaset.

A dimostrazione del fatto che Mediaset abbia tutto l’interesse a insabbiare la vicenda è arrivata anche la pesantissima censura sui programmi che hanno provato a parlare della vicenda, primo tra tutti lo stesso Grande Fratello VIP, che ha tagliato dalla messa in onda e poi eliminato dal suo portale tutti i video in cui Adua e gli altri concorrenti parlavano della vicenda. Inoltre anche Barbara D’Urso pare abbia subito un pesante divieto a parlare della questione, tanto da rimanere estremamente vaga nei suoi interventi sull’argomento.

Si arriva a questo punto al cachet di Gabriel Garko il quale, secondo le “fonti certe” citate da Selvaggia Lucarelli, avrebbe ricevuto 30.000 Euro per l’ospitata al Grande Fratello e riceverà un compenso identico per la sua partecipazione a Verissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 25 Set 2020 alle ore 1:22 PDT

Secondo la Lucarelli, il fatto di aver accettato un compenso stratosferico per parlare in Mediaset di un’azienda vicina alla Mediaset è assolutamente sbagliato da parte di Garko. “Dice poi che il suo coming out lo farà in un programma “più consono” e già l’appuntamento in tv per svelare il segreto di Pulcinella fa abbastanza pietà. Ma che il programma più consono sia quello della TOFFANIN, è ancora più esilarante. Poteva andare in Rai o la 7, gratis. Magari dopo aver fatto una denuncia dettagliata in questura. E invece, va da chi lo zittisce” ha scritto la giornalista.

Inoltre, Selvaggia Lucarelli ha lanciato un messaggio proprio a Garko, incitandolo a raccontare la sua verità da uomo libero, non più preda del gossip e delle manipolazioni che hanno come unico obiettivo solo lo share: “In fondo chi ti usa chiedendoti di fingere una storia d’amore, non è così diverso da chi ti usa per alzare lo share. Forse è ora che Garko torni a essere di Garko. E che ci dica cosa è successo, non di chi si innamora”.

Quelle di Selvaggia sono state parole durissime che hanno sollevato l’opinione popolare su molti altri siti dove sono state riportate. Secondo una linea di pensiero molto diffusa sui social, Gabriel Garko avrebbe fatto bene a farsi pagare profumatamente, come se si trattasse di un “risarcimento danni” per tutta la sofferenza e le ingiustizia vissute in passato.

Nel frattempo i telespettatori, così come i fan del Grande Fratello VIP e di Garko si aspettano che l’intervista di Verissimo fornisca una risposta al grande interrogativo che sta attraversando il mondo dello spettacolo in questi giorni: perché Gabriel Garko non ha deciso di fare coming out prima?