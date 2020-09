Gabriele Rossi ha svelato attraverso un’immagine il motivo per cui Gabriel Garko non ha fatto coming out prima.

Gabriel Garko, durante la diretta di ieri, ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, facendo cadere la maschera che è stato costretto a portare per ben 48 anni.

In molti si sono chiesti come mai l’attore, che ha un enorme seguito tra il pubblico del piccolo schermo, abbia scelto di venire allo scoperto soltanto adesso e non molto tempo prima, costruendo a tavolino storie d’amore, come confermato da lui stesso nella lettera scritta per Adua Del Vesco, con attrici ben note nel mondo dello spettacolo.

A svelare la verità, attraverso la pubblicità di un’immagine che lascia poco spazio all’immaginazione, è stato Gabriele Rossi. Rossi e Garko, come ben noto, sono legati da un sentimento speciale e chi meglio di lui può conoscere la verità?

Lo scatto, che lascia intuire che Gabriel sia stato costretto a non fare coming out, è stato accompagnato dalle seguenti parole: “Pace, bene e amore”.

Gabriele Rossi ha spiegato perché Gabriel Garko non ha fatto coming out prima ed il motivo non era così difficile da immaginare nemmeno prima.

Gabriele Rossi commenta il coming out di Gabriel Garko: Vladimir Luxuria interviene

Il coming out di Gabriel Garko è stato uno dei momenti più seguiti, e commentati, di ieri sera. La prima a prendere la parola è stata l’opinionista Vladimir Luxuria che ha ammesso che molti attori, probabilmente del panorama italiano e non, sono costretti dai propri agenti a non poter fare coming out perché altrimenti non gli permetterebbero più di lavorare.

“Gabriel ha fatto coming out” ha esordio l’opinionista facendo riferimento alla scena andata in onda ieri sera al GF Vip, scena che è stata imitata all’insegna del pessimo gusto dalla Gregoraci e da Oppini. “Ma quanti attori sono costretti ancora a dover fingere di essere eterosessuali soltanto perché il loro agente vuole che abbiano la fama di latin lover per le donne? ha chiesto in maniera retorica Vladimir.

“Questi attori vengono minacciati di non lavorare più” ha aggiunto. “Quindi meglio recitare sul set di un film che nella vita, prendendo in giro non solo gli altri ma anche se stessi“ ha concluso amareggiata, facendo notare che il suo caso non è purtroppo l’unico.

All’intervento di Vladimir Luxuria sul coming out di Gabriel Garko, è arrivato anche il commento di Mario Balotelli che si è voluto complimentare con l’attore per il coraggio dimostrato ieri sera in diretta su canale 5. Un momento importante, che magari può essere da sprono anche a tutte quelle persone che purtroppo non hanno il coraggio di “venire allo scoperto”.