GF Vip, Gian Maria Sainato smaschera Tommaso Zorzi: “E’ una bugia!”

Gian Maria Sainato ha smascherato Tommaso Zorzi, rivelando al pubblico del GF Vip su cosa ha mentito il concorrente.

Tommaso Zorzi aveva iniziato col botto quest’esperienza al GF Vip, ma più il tempo passa e più il suo atteggiamento inizia a non convincere il pubblico del piccolo schermo e della rete. Che cosa è successo?

Ieri sera, durante la diretta con Alfonso Signorini, l’influencer ha litigato con Franceska Pepe e Gian Maria Sainato ha colto la palla al balzo per svelare l’ennesimo retroscena su di lui.

Francesca, durante il corso della discussione, gli aveva consigliato di abbassare i toni, in quanto lui è il primo che mente al suo pubblico, in quanto avrebbe affittato una lussuosa location a Milano spacciandola come casa sua a Milano durante le riprese del reality show di Mtv Riccanza.

Questa rivelazione è stata ripresa da Gian Maria, che su Twitter ha confermato il tutto:

“La casa alla torre Solaria è stata affittata per due giorni” ha esordito Sainato. “Ma è decisamente un’altra storia” ha concluso per poi passare al suo atteggiamento assunto nella casa più spiata d’Italia.

Gian Maria Sainato ha smascherato Tommaso Zorzi al GF Vip, che aveva criticato così tanto FrancesKa Pepe che aveva mentito su alcuni titoli mai vinti durante la sua carriera.

Gian Maria Sainato stronca Tommaso Zorzi al GF Vip: “Si rivela per quello che è”

Gian Maria Sainato, oltre a svelare l’ennesimo retroscena su Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, ha anche commentato l’atteggiamento assunto da quest’ultimo durante il corso della serata e non ha di certo speso parole, come dire, lusinghiere.

“A differenza di qualcun altro nella casa che si sta rivelando per quello che realmente è, ed in maniera tutt’altro che positiva, stiamo riscoprendo Denis Dosio” ha esordito Sainato su Twitter, facendo ovviamente riferimento a Zorzi, che nelle scorse ore ha preso in giro Gabriel Garko sul suo coming out. “E’ un ragazzo buono e sensibile, ma sopratutto vero” ha aggiunto per poi passare alla discussione di Tommaso con Franceska Pepe.

“Le ha detto che non deve permettersi di prendersi con lui una certa confidenza, quando è stato il primo che l’ha offesa e messa a disagio non appena ha varcato la soglia rossa” ha concluso Gian Maria.

La saga di Gian Maria Sainato contro Tommaso Zorzi al GF Vip siamo sicuri che continuerà ancora per un bel po’ e chissà che Alfonso Signorini non scelga di invitarlo nella casa per avere un confronto diretto, visto che l’influencer ha svelato anche il motivo per cui non prova simpatia per il concorrente.