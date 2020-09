Gregoraci e Oppini nella bufera: l’imitazione di Garko-Adua non piace

L’imitazione di Gabriel Garko e Adua Del Vesco da parte di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini al GF Vip scatena la bufera.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini imitano Gabriel Garko e Adua Del Vesco nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e scatenano la bufera. Il popolo di Twitter si è scagliato contro Oppini e la Gregoraci che, dopo la puntata con Alfonso Signorini, in giardino, imitano il toccante incontro tra Garko e Adua. Risate, frecciatine e battute che non sono piaciute affatto al popolo del web che sta criticando duramente sia la Gregoraci che Oppini chiedendo a gran voce un richiamo ufficiale per i due. Applausi, invece, per la reazione di Massimiliano Morra che, di fronte a tale scena, ha preferito alzarsi e rientrare senza tuffarsi in inutili discussioni.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini fuori dal Grande Fratello Vip? Il web furioso per l’imitazione di Gabriel Garko e Adua Del Vesco

Dopo la puntata con Alfonso Signorini, toccante e molto emozionante per l’incontro tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 si sono ritrovati prima intorno al tavolo per la cena e poi in giardino dove Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno dato vita all’imitazione di Gabriel Garko e Adua Del Vesco. A distanza, il figlio di Alba Parietti e l’ex moglie di Flavio Briatore si parlano con voce stridula per poi abbracciarsi.

Una scena che è stata registrata dal popolo di Twitter che sta facendo circolare il video in questione e si è letteralmente scagliato sia contro Oppini che contro la Gregoraci, rei di essere stati indelicati nei confronti di un momento delicato, toccante e anche molto profondo tra i due attori.

Massimiliano sarà anche più introverso ma sicuramente è molto più sensibile ed educato di quella banda di cafoni che stanno là dentro#GFVIP — Anna.W06 (@W06Anna) September 26, 2020

Vergognosi — Valentina Cappello🌌 (@ValentinaCapp10) September 26, 2020

Nel @GFVIP_Official da quello che si vede su twitter, calpestano sentimenti, dignità, sono senza decoro esaltando la parte peggiore dell’uomo, in poche parole è l’aberrazione del genere umano! — Lovogliodire (@Lovogliodire) September 26, 2020

@alfosignorini @GrandeFratello questo atteggiamento è grave quanto le parole di Fausto leali — gabriele (@gabrycash86) September 26, 2020

Che schifo — sara m. (@SMuslli) September 26, 2020

Elisabetta Gregoraci che aveva criticato Adua per aver abbracciato Garko e Francesco Oppini sono finiti nella black list del popolo di Twitter