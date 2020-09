Stivaletti alla caviglia: ecco come abbinare la scarpa dell’autunno

Le scarpe chiuse stanno tornando! Ecco le soluzioni per abbinare gli stivaletti alla caviglia, le scarpe che tutte abbiamo ma che nessuno sa mettere!

Alzi la mano chi non ne ha almeno un paio nell’armadio.

Gli stivaletti alla caviglia sono un must per la stagione autunnale ed invernale e non possono assolutamente mancare nel guardaroba di ogni fashion victim che si rispetti!

Abbinarli, però, a volte non è per niente semplice. La loro particolarità (la lunghezza alla caviglia) li rende difficili da indossare e, spesso, finiamo per preferirgli scarpe più “semplici“.

Visto che l’autunno sta arrivando, vediamo dei possibili abbinamenti insieme!

Stivaletti alla caviglia: ecco come abbinarli in maniera romantica

Uno dei trend della stagione autunnale ed invernale del 2020/21 sarà proprio questo: il babywear.

Grazie alla quarantena, i gusti dell’ultimo periodo in fatto di moda si sono spostati sulla moda da strada, fatta di sportwear e ritorno agli anni ’90, con giacche grafiche e materiali extra colorati.

Il babywear, presente in tutte le collezioni pre autunnali più famose (come ad esempio Gucci), è qui per salvarci!

Se non sei una fan delle sneakers e delle felpe enormi (anche se forse è perché non sai ancora come indossarle al meglio), stivaletti alla caviglia e look romantico sono perfetti per te.

Un vestitino corto o minidress (perfetto se sei bassa e vuoi valorizzarti) abbinato a calzinetti con pizzi o ricami, colori pastello (perfetti anche per gli abbinamenti con il bianco!) è la risposta giusta per combattere la voglia di sport degli amici!

Abbinate il tutto ad una minibag e il gioco è fatto: un outfit allegro e colorato, elegante ma senza rinunciare ai colori.

Gli stivaletti, qui, non saranno un problema: la loro lunghezza è perfetta per i vestiti corti e potrete mostrare tutti i vostri accessori.

Insomma, non potete assolutamente sbagliare!

… e in maniera più sportiva!

Un outfit meno elegante ma sempre alla moda ed attualissimo è quello che vi permette di abbinare capi sportivi agli stivaletti eleganti.

Per assicurarsi di non sbagliare dovrete solo fare attenzione a creare la giusta distanza tra il bordo dei vostri jeans e quello delle scarpe; il rischio è di creare un effetto – non voluto – di … taglia sbagliata!

Le scarpe finiscono o sotto il jeans (perdendo tutto il loro fascino) oppure, al contrario, dovrete infilare i jeans dentro le scarpe: fastidioso e bruttissimo!

Se non volete sembrare persone che non sanno come leggere le taglie è il caso di fare attenzione ai jeans che sceglierete.

Consigliatissimi i mom jeans: si possono arrotolare proprio sopra la caviglia e rendono il look sportivo elegante senza strafare.

Un crop top, una maglia a fantasia o addirittura una giacca di jeans completano questo look, dall’ispirazione sportiva ma sempre alla moda.

Ma gli abbinamenti non finiscono qui!

Gli stivaletti alla caviglia si abbinano anche con maxidress, tailleur da donna e gonne di ogni forma non oltre il ginocchio.

Basta evitare i jeans troppo stretti e troppo lunghi, le gonne lunghe e i pantaloni a zampe ed il gioco è fatto.

La scelta è solo vostra!

E ricordate: per completare e rendere un outfit veramente perfetto avete bisogno di un solo accessorio.

La sicurezza!