Autunno ed inverno 20/21: scopriamo le tendenze della moda da non perdere

Tornano gli anni ’90!

Per tutti gli amanti della moda di quei tempi la prossima stagione sarà un trionfo: scopri il trend 20/21 per l’autunno inverno.

Come ci vestiremo questo prossimo autunno ed inverno? La risposta sembra semplice: come trent’anni fa!

Non stiamo scherzando e non c’è di che avere paura: gli anni Novanta stanno tornando nei nostri armadi!

E se da un lato la prospettiva può spaventare tutti gli ex adolescenti di quegli anni, un sicuro lato positivo c’è: quest’anno si risparmia!

Ritorno al… passato! Il trend 20/21 per l’autunno e l’inverno strizza l’occhio agli anni ’90!

Ve ne avevamo già parlato: lo sportwear è quello che la farà da padrone nel futuro!

Se giacche sportive e scarpe da ginnastica vi ricordano orrori fluorescenti e stampe da incubo siete fuori strada. I maggior brand di streetwear stanno reinventando il loro stile.

Blocchi di colore e grafiche dell’ultimo millennio sono stati l’ultimo grido sulle passerelle invernali.

Meglio prendere nota!

Invece, se lo sport non è il vostro stile, ricordate che quest’anno tornerà di moda anche il gotico.

Grunge, anfibi e total black sono le parole d’ordine per ritrovare il vostro stile anni ’90 da fan dei Nirvana.

Questo inverno, più che mai, rivivere la fantasia di una realtà alternativa con i vestiti si può: sì a maglie oversize, camicioni di flanella e faccia imbronciata.

Sarete le più fashion!

Un altro trend della moda autunnale ed invernale sarà quello delle stampe: forse ricorderete l’iconico primo outfit di Alicia Silverstone nel film “Ragazze a Beverly Hills“.

Ebbene, quadri su quadri o strisce su strisce sono il nuovo must. Se volete essere sempre un passo avanti agli altri vi consigliamo la visione del film: ci sono tutti gli stili che andranno di moda quest’anno!

Infine la tendenza da seguire per essere sempre al passo con i tempi e le passerelle sarà quella del babywear.

Ritornano colletti ricamati, maniche a palloncino, scarpette e calzini da bambina.

Ci sarà un ritorno a materiali organici e di qualità: basta con la plastica e l’acrilico!

I maglioni e tutti i capi invernali knitwear saranno realizzati con fantasie a righe, a fiori ed in ogni caso sontuose e chiassose.

Non preoccupatevi se il portafoglio piange e non potete permettervi gli ultimi arrivi in fatto di abbigliamento!

Il vero trend dei prossimi anni è infatti quello del riciclo e del riuso!

La moda sostenibile ha fatto il suo ingresso sulla scena e difficilmente sparirà senza combattere.

Frugate nei vostri armadi e tirate fuori tutti i vestiti delle mamme e delle zie; troverete tesori inaspettati e al vero passo con i tempi.

Adesso che ci sono i saldi e che vi abbiamo detto come fare per comprare al meglio, è bene ricordare che la moda è circolare, per fortuna… del portafoglio!