Saldi 2020: cosa e quanto comprare? Consigli sempre utili e tutte le tendenze

Quest’anno li abbiamo aspettati a lungo: i saldi 2020 sono arrivati! Ecco i nostri consigli per non perdere di vista l’obiettivo e… non spendere un patrimonio!

Come ogni anno è arrivato l’appuntamento con i saldi.

Se non avete già fatto incetta di vestiti durante la quarantena e state per partire per le vacanze potete concedervi un giro per negozi alla ricerca dell’abito perfetto.

Ma tra mascherine e metri di distanza da rispettare c’è il rischio di perdere di vista l’obiettivo: lo shopping!

Saldi 2020: tutto quello che devi sapere per comprare al meglio

Ripassiamo alcune regole base prima: ai saldi si va con calma.

A meno che non abbiate puntato un capo particolare, che non potete assolutamente perdere, ricordate che più aspettate più i prezzi si abbassano.

Non commettete l’errore di andare nelle prime settimane quando tutti si scatenano ed i negozi sono pieni di persone!

Questa è una strategia con qualche rischio che però ripaga grandemente se il vostro obiettivo è spendere il meno possibile.

La seconda regola è: non comprate estivo!

Sembrerà assurdo ma è così. L’estate si compra d’inverno e l’inverno si compra d’estate.

Pensateci: mentre tutti sono affaccendati a trovare la taglia giusta di un top che metteranno per due sere, voi potrete acquistare felpe e maglioni a prezzi stracciati.

La terza regola base è: non comprate se non vi sta bene!

I prezzi bassi spesso compiono una magia: compriamo scarpe troppo strette, abiti di due taglie più grandi, capi assurdi che metteremo “ad un evento particolare” (che ancora non è neanche in programma).

Non fatevi ingannare e comprate solo ciò che vi sta davvero bene.

Infine la quarta regola base: controllate i prezzi e gli indumenti. Potrebbe capitarvi di trovare abiti di collezioni passate, datati e riproposti di nuovo. Comprate quello che volete, ovviamente, ma fate attenzione che il prezzo sia stato scontato e nella giusta percentuale. La moda fast fashion può cercare di incastrarvi nel suo meccanismo; un poco di attenzione in più vi risparmierà tempo e denaro!

Cinque consigli per comprare al meglio

Vedere prima, comprare poi. Andando a fare un giro per negozi prima di acquistare avrete ben chiaro quali sono gli abiti che volete assolutamente e dove si trovano. Scegliere la palette e comprare di conseguenza. Questo autunno andranno di moda tessuti come il lino ed il cotone ed i colori che ricordano la terra: verde, marrone, bianco panna. Mantenere la calma e l’educazione. Sembrerà scontato ma è sempre meglio ribadirlo; qui la guida per comportarsi al meglio anche durante il turbine dello shopping. Puntare sul classico: niente di male a scegliere vestiti sgargianti e alla moda. Il rischio? Quello di indossarli solo fino alla fine di Agosto. Usate i saldi per comprare capi durevoli: l’armadio, il portafoglio e l’ambiente vi ringrazieranno! Stilare una lista: ebbene sì, come per la spesa al supermercato anche in fatto di vestiti abbiamo bisogno di una linea guida! Scrivete tutto quello di cui avete bisogno, dopo aver fatto un controllo nel vostro guardaroba e vedrete che lo shopping sarà il più proficuo che mai!

Avevate paura che la febbre dello shopping colpisse anche quest’anno? Per fortuna adesso siamo pronti a combatterla!