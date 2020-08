Marco Mengoni, dalla piazza alla pizza: il cantante inforna su Instagram

Marco Mengoni, nell’attesa di poter tornare ad esibirsi dal vivo, si reinventa pizzaiolo. La foto su Instagram è virale.

“Io ti aspetto e nel frattempo vivo”, una delle strofe più celebri del cantautore Marco Mengoni potrebbe essere la più calzante in un periodo come quello che gli artisti stanno vivendo: causa COVID-19 molti concerti sono stati rinviati a data da destinarsi, con i promoter protagonisti principali di questa presa di posizione, qualcuno prova a tornare ad esibirsi in luoghi all’aperto ma il pubblico e le sensazioni non sono più come una volta.

Quindi, in attesa di tornare a suonare live negli stadi e nei palazzetti senza lo spauracchio del Coronavirus, tanto vale provare a vivere passando le giornate a fare altro: facile a dirsi un po’ meno a farsi, specialmente per un cantante affermato come l’ex concorrente di XFactor. Mengoni, però, ha sempre saputo reinventarsi. Chi lo conosce bene afferma che questa è la sua dote principale, seconda soltanto alla particolare vocalità che lo contraddistingue.

Marco Mengoni, dall’arena al cornicione…della pizza: la foto su Instagram

Allora, via il microfono – almeno per il momento – e spazio al grembiule, alla pala e alla farina: Mengoni diventa pizzaiolo e la prova arriva, inconfutabile, sui social network. Il post su Instagram immortala il celebre cantante intento ad infornare. Lui solitamente sforna…hit parade. Stavolta dovrà accontentarsi di una Margherita. Bandana d’ordinanza, parannanza, costanza e precisione: “80% sudi e fatichi davanti al forno, 20% ti godi la pizza. Sembra buona, però”.

Mengoni, così, riprende una sana abitudine che aveva contraddistinto e scandito le giornate degli italiani durante il lockdown: farsi da mangiare autonomamente, dal pane alla pizza, per riscoprire il valore delle cose fatte in casa. Plauso che arriva anche dai fan del cantante, in primis Laura Pausini – che ordina ironicamente una seconda Margherita – poi arrivano i complimenti del conduttore televisivo Alessandro Cattelan (in forza a Sky Italia) e altre 90mila ipotetiche “pacche sulle spalle” sotto forma di like alla foto. Potenziali commensali dall’acquolina in bocca, perchè “l’essenziale” – volendo usare un termine caro all’artista – per una volta non è invisibile agli occhi.

