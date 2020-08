Nota azienda assume coppie per fare l’amore

Immagina un’offerta di lavoro che paga te e il tuo partner per fare l’amore. Cosa vorrà scoprire? Ecco la stravagante offerta di un noto sito.

Un’azienda farebbe di tutto per individuare un prodotto appetibile e che tutti vorrebbero, è su questo che si fonda una vendita di successo. Cosa vorrà scoprire questa azienda intenzionata ad assumere coppie per fare l’amore? Semplice! L’annuncio è ad opera di un’azienda produttrice di materassi con l’obiettivo di realizzare il materasso dei sogni di una persona aspirando a diventare leader del settore. Non è insolito che le aziende di materassi offrano un compenso per far dormire una persona, ovviamente è un ottimo modo per testare la qualità del materasso…. ma in effetti il materasso non viene usato esclusivamente per dormire. E questa è la riflessione operata da questo produttore che ha deciso di realizzare il materasso più comodo ed accogliente sul quale fare l’amore.

Il materasso dell’amore

Se aprendo il giornale tu dovessi notare un offerta di lavoro che offre un compenso ad una coppia affiatata per fare l’amore, cosa penseresti?

a) che l’offerta si ad opera di un particolare settore cinematografico b) che l’offerta si ad opera di un voyeur c) che l’offerta si ad opera di un produttore di materassi

Essere pagati per fare l’amore compare nella lista dei lavori stravaganti offerti da aziende che richiedono figure professionali sui generis. Le aziende hanno necessità di creare un bisogno da soddisfare nel consumatore e per farlo devono capire cosa piace o potrebbe piacere al proprio utilizzatore ottenendo pareri onesti e immediati. Ed è così che nascono le offerte di lavoro più bizarre, come quella che ricerca personale per collaudare le giostre del Luna Park, oppure l’assaggiatore buongustaio che si occupa di assaggiare prodotti nuovi prima che vengano lanciati sul mercato, o il pusherman, una figura tipica del Giappone che si occupa di spingere le persone per farle entrare nelle metropolitane sovraffollate.

Quali sono i requisiti per l’assunzione di questo lavoro?

Le coppie che si canditeranno per questo lavoro dovranno:

Essere residenti negli USA

Accettare di fare l’amore ogni settimana su di un materasso diverso per 2 mesi

Comunicare la preferenza, ovvero il materasso più idoneo

Queste è quanto richiede il sito Sleep Standards che si prefigge di individuare il materassso da consigliare ai propri utenti per dormire bene e fare l’amore ancora meglio.

Le parole dell’annuncio sono:

“Stiamo cercando cinque coppie fortunate per partecipare al nostro esperimento. Vi invieremo un nuovo materasso ogni settimana e tutto ciò che dovrete fare sarà darci le vostre sincere recensioni su quanto è buono quel materasso per farci l’amore. Sappiamo tutti che un materasso non comodo può significare avere dei problemi a letto e un buon materasso può fare miracoli. Per evitare che le persone cerchino un materasso comodo dopo vari tentativi ed errori, abbiamo pensato a questo esperimento: puntiamo a trovare il miglior materasso per fare l’amore– e abbiamo bisogno del tuo aiuto”.

L’annuncio è stato pensato in occasione della Giornata Nazionale della Coppia, che si terrà il prossimo 18 agosto. Tra tutti i candidati verranno scelte 5 coppie che dovranno testare ogni settimana un materasso.

I criteri di giudizio del materasso sulla base dei quali le coppie dovranno valutare il materasso sono:

confort, rumore, durezza, supporto sui bordi, freschezza e, soprattutto, comodità durante i rapporti sessuali.

A quanto ammonta il compenso lavorativo?

Il compenso sarà di 3.000 dollari ed in regalo si riceverà anche il proprio materasso preferito. Non c’è che dire, un guadagno facile ed appagante, siamo sicuri che saranno moltissime le candidature.