Giuseppe Conte paparazzato in costume da bagno – FOTO

Giuseppe Conte è stato paparazzato insieme alla sua compagna, Olivia Paladino, in costume in spiaggia durante una breve vacanza nel Lazio.

Il Premier Giuseppe Conte, durante il periodo del lockdown, oltre a dimostrare ai cittadini di essere un abile politico, ha conquistato tutti gli italiani grazie al suo charme. Tanto da far nascere sui social le famose Bimbe di Conte, che hanno apprezzato e non poco il fascino del Premier, tanto da consegnargli il titolo di sex symbol.

Per questo motivo non stupisce di come il settimanale Diva e Donna abbia scelto di “inseguirlo” e di immortalarlo in vacanza con la sua compagna Olivia Paladino durante una breve vacanza nel Lazio, precisamente a San Felice Circeo.

Le foto di Giuseppe Conte in costume, come prevedibile, in poco tempo hanno fatto il giro del web facendo impazzire le “sue bimbe” che hanno apprezzato e non poco il fisico sfoggiato dal Premier durante la sua breve gita al mare. Chissà se le fan, che hanno scelto di tatuarsi il suo volto sulla pelle, ripeteranno lo stesso con questi nuovi scatti.

Giuseppe Conte in vacanza con Olivia Paladino diventa virale

Giuseppe Conte, che si trova in vacanza con la sua compagna Olivia Paladino, ha sfoggiato una carnagione piuttosto chiara, segno che questi sono i primi giorni di vacanza che hanno scelto di prendersi per staccare un po’ la spina dopo l’emergenza del coronavirus, tra l’altro lo stato di emergenza è stato prolungato fino a al 31 dicembre.

Le foto, come anticipato, sono diventate virali facendo impazzire tutte le sue bimbe che di certo non si aspettavano di vedere questa inedita versione del Premier che, con giusta causa, ha sempre sfoggiato un look serio ed adatto al ruolo che ricopre. Una versione nuova, più fresca e comune, senza andare nel volgare o nel ridicolo, che ha conquistato ancora di più gli italiani.

Stesso discorso per Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte, che ha scelto di sfoggiare un semplice costume ad un pezzo nero.

Il premier Conte e Olivia Paladino, anche in vacanza, hanno conquistato proprio tutti. Anche se le critiche non sono arrivate, visto che c’è chi lo accusa di aver imitato le gesta di Salvini in spiaggia.