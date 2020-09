Ecco i suggerimenti su come vestirsi se sei bassa senza commettere errori

Chi dice altezza mezza bellezza non sa cosa si perde. Essere bassa vuol dire avere una marcia in più! Scopri i suggerimenti su come vestirsi se sei bassa.

Di sicuro te lo avranno detto tutte le tue amiche: beata te che puoi fare shopping nel reparto per bambini!

Per quanto questa possa essere un’idea a volte vincente (abiti nuovi a prezzi stracciati? Dove firmo?) è vero anche che i capi per bambini non sono quelli giusti per chi è un vero appassionato di moda.

Ecco tutti i suggerimenti per slanciare il nostro fisico e… i nostri outfit!

Come vestirsi se sei bassa: cosa fare e cosa non fare

Sapevi che è facilissimo aggiungere centimetri in altezza alla tua figura?

No, non devi indossare per forza tacchi altissimi e non serve passare la vita a camminare sulle punte.

Innanzitutto ed in ogni caso è importante seguire i consigli per vestirci in base al nostro fisico ed anche scegliere attentamente i colori che andremo ad indossare secondo il loro significato.

Questi due elementi sono infatti alla base di ogni outfit ben riuscito!

Per aumentare l’altezza e mascherare quei centimetri in meno che mancano ci sono comunque alcuni capi che sono considerati veri e propri must have:

Righe

Scarpe

Minidress

Scollo a “V”

High waisted jeans

Cinture, cinture, cinture

Righe sì ma solo in verticale!

Le righe verticali sono le migliori amiche di chiunque voglia allungare e snellire la propria figura.

Quelle orizzontali, invece, tendono ad allargare la percezione visiva sul nostro corpo e creano un effetto poco gradevole se volete sembrare più alti!

Allungando le linee, invece, otterrete un effetto ottico più allungato, che vi aiuterà ad innalzare la vostra figura portando lo sguardo verso l’alto.

Attenzione! Le righe, sopratutto quelle larghe, possono accentuare le rotondità del corpo: se questo vi preoccupa potete seguire alcuni dei nostri consigli per nascondere la pancetta.

Come vestirsi se sei bassa: le scarpe.

Avere una scarpiera piena solo di scarpe tacco 12 può essere un problema nella vita di tutti i giorni!

I tacchi sono i grandi alleati delle ragazze e se ti piacciono sbizzarisciti pure!

Tacchi a spillo, zeppe e plateau sono dalla tua parte (sempre senza esagerare).

Se non conosci i dieci trucchi per indossare i tacchi senza soffrire oppure semplicemente non ti piacciono, per aggiungere centimetri devi fare attenzione a una cosa sola.

Scegli scarpe dai colori il più possibile neutri e sui toni del rosa.

Aiuteranno a creare un continuum con il tuo corpo ed a rendere la tua figura più slanciata.

Provare per credere!

Minidress che passione!

E se i vestiti non ti fanno impazzire opta per minigonne (intramontabili e che stanno bene proprio a tutti) oppure shorts o qualsiasi altro capo che lasci intravedere le gambe.

Non scegliete abiti lunghi anche se hanno spacchi vertiginosi: riusciranno solo ad evidenziare la vostra figura minuta!

L’importanza di far vedere le gambe sta tutta nel fatto che, così facendo, riuscirete ad aggiungere alcuni centimetri alla vostra figura “ingannando” chi vi guarda.

Scollo a “V” e come vestirsi se sei bassa

Un altro segreto per slanciare il vostro corpo è lo scollo a “V”.

Mi raccomando però: mai esagerare mischiando tutti gli elementi insieme!

Gambe scoperte e scollo a “V” insieme rischiano di tramutarsi in un grosso errore di stile!

Scegliete o l’uno o l’altro per i vostri outfit!

Con lo scollo a “V” oltre ad evidenziare il décolleté (se volete!) aggiungere centimetri importanti alla vostra figura slanciando la parte superiore del corpo.

Sì quindi a scolli pronunciati che evidenzino il busto ma solo se abbinati in maniera corretta!

High waisted jeans e come indossarli se sei minuta

Come abbinare lo scollo a “V” di cui parlavamo sopra?

Ma che domanda, con i jeans a vita alta!

Anzi, di più: qualsiasi tipo di pantalone che abbia la vita sopra l’ombelico è quello perfetto per voi.

I pantaloni neri, in tutte le loro declinazioni, stanno tornando: non lasciatevi sfuggire, poi, tutti i trend dell’inverno e dell’autunno.

I jeans a vita alta e skinny funzionano benissimo per esaltare la figura e le gambe senza scoprirle: sono i vostri migliori alleati.

Se non sapete come abbinarli potete provare anche con una felpa oversized: l’importante è che un elemento del vostro ouftit sia stretto e longilineo per avere un effetto… innalzante!

Cinture cinture e ancora cinture!

Non dimenticate poi l’accessorio più importante: le cinture!

Se siete basse è importantissimo “spezzare” l’effetto che alcuni vestiti possono creare sul vostro corpo.

Usate le cinte per evidenziare il punto vita od i fianchi: scegliete di colori allegri e sgargianti, oppure nere e a tinta unita.

L’unica cosa da ricordare è che assolutamente non vanno scelte cinte larghe o imponenti.

Prediligete quindi le linee sottili e usatele su vestiti, jeans e gonne.

Non ve ne pentirete!

Ecco tutti i suggerimenti su come vestirsi se sei bassa.

Pronte per mettere in pratica i nostri consigli e guardare tutti… dall’alto in basso?