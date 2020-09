San Francisco, il Golden Gate produce rumori che inquietano – video

Negli ultimi tempi non si fa che parlare dei rumori inquietanti che si odono provenire dal famoso Golden Gate, anche a molti chilometri di distanza. Ecco a cosa sono dovuti.

Il Golden Gate di San Francisco continua a generare dei rumori molto insoiti e c’è già chi pensa al peggio. Sarà infestato dai fantasmi o si sta sgretolando? In molti si sono adoperati per capire il motivo per il quale si stanno producendo questi orribili rumori. Ecco cosa è stato scoperto.

Golden Gate, ecco a cosa si devono quei rumori inquietanti

Rumori acuti e costanti che ricordano un lamento e si possono udire a molti Km di distanza. Negli ultimi tempi il Golden Gate Bridge di San Francisco fa facendo molto parlare di se per via di questi rumori e c’è gia chi sta pensando al peggio.

A quanto è emerso dalle indagini effettuate non si tratterebbe nè di una Sirena, nè di catastrofi imminenti in arrivo né tanto meno di fantasmi, quindi tutti gli automobilisti che percorrono ogni giorno quel ponte non avrebbero nulla da temere. La causa dei rumori è l’ARIA.

Secondo il sito The Guardian a produrre quel rumore acuto sarebbe l’aria che passa attraverso la nuova ringhiera antivento istallata sul ponte, la ringhiera è stata realizzata con lamelle metalliche che produconoquesto rumore quando vengono attraversate dal vento.

Ecco il video: