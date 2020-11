A Pomeriggio 5, Tony Aglianò sembrerebbe aver smascherato Enock con un retroscena bomba che scagiona Selvaggia Roma.

A Pomeriggio 5 non ci si annoia mai. In particolar modo durante il talk della cronaca rosa, che nella puntata oggi non poteva non essere dedicato al Grande Fratello Vip, che continuerà ad andare in onda sul piccolo schermo degli italiani per ancora molto tempo, visto che Alfonso Signorini ha confermato la messa in onda del reality show fino a febbraio!

Nel salotto televisivo di Barbara d’Urso, però, si è pensato al presente, provando a fare chiarezza sul famoso bacio che ci sarebbe stato tra Selvaggia Roma ed Enock. In studio a difendere la concorrente c’era Tony Aglianò, amico di Selvaggia e noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi come ballerino. Tony ha svelato un retroscena che sembra cambiare, di nuovo, le carte in tavola. Che cosa ha detto?

L’amico di Selvaggia, tra l’altro lei è stata la protagonista di un gossip choc su Lucas Peracchi, ha smontato la “difesa” di Enock, che ha sempre sostenuto che i messaggi arrivati a lei le sarebbero stati inviato da un amico che era con loro quella sera. Aglianò ha smentito il tutto, affermando che l’amico citato dal concorrente non avrebbe assolutamente mai provare un interesse per la Roma in quanto era interessato a lui.

Tony Aglianò ha smascherato Enock a Pomeriggio 5? Le sue parole sembrerebbero smontare le parole del fratello di Mario Balotelli, ma non solo, perché ha svelato molto di più su questo presunto amico.

Tony Aglianò a Pomeriggio 5 confessa: “L’amico di Enock? E’ gay!”

Tony Aglianò, amico di Selvaggia Roma, svela che i famosi messaggi dell’amico di Enock erano in realtà rivolti a lui #Pomeriggio5 pic.twitter.com/RcO29CL1Vj — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 24, 2020

Tony Aglianò non ha soltanto rivelato, quindi, che Enock del GF Vip non avrebbe raccontato tutta la verità sul presunto scambio di messaggi, e relativo bacio, con Selvaggia Roma, ma ha fatto molto di più. Che cosa ha rivelato?

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato che questo famoso amico non è soltanto noto nel loro giro di amicizie, ma anche al grande pubblico in quanto sarebbe un calciatore felicemente sposato con una donna, che lo avrebbe invitato ad aggiungersi al privé in cui si trovava con il fratello di Mario Balotelli e che quindi sarebbe categoricamente impossibile che una persona omosessuale, nonostante sia sposato con una donna, ci abbia provato in un secondo momento con Selvaggia Roma, in quanto le sue attenzioni erano tutte rivolte a lui.

Tony Aglianò ha sganciato la bomba a Pomeriggio 5. Anche se la fidanzata di Enock si fida di lui e non ha mai messo in dubbio il loro amore o la relazione per avvenimenti legati al passato.

Alfonso Signorini tornerà a parlare della vicenda o avrà chiuso una volta e per tutto il capitolo Selvaggia Roma ed Enock?