Abito da sposa fisico a mela: suggerimenti per scegliere quello giusto

Sei in dubbio su quale modello di vestito scegliere? Ecco i nostri suggerimenti per comprare il perfetto abito da sposa per il fisico a mela.

Ad ogni sposa… il suo modello!

Scegliere l’abito da sposa, lo abbiamo già detto, può diventare difficile e faticoso.

Nel nostro giorno speciale, invece, sarebbe fantastico poter indossare un capo che ci valorizza e ci fa sentire le più belle del reame!

Scopriamo insieme come riconoscere i modelli che stanno bene a tutte coloro che hanno il fisico a mela.

Abito da sposa per il fisico a mela: che cos’è questo fisico e cosa dovrebbe indossare?

Meglio fare un ripasso: che cos’è e come si riconosce un fisico a mela?

Se non lo avete già letto nella guida per valorizzarsi scegliendo i vestiti in base al nostro corpo, è presto detto.

Il fisico a mela ha queste caratteristiche:

figura pronunciata nella parte centrale

braccia e gambe molto magre

Insomma, il fisico a mela assomiglia proprio… ad una mela!

L’abbondanza è sicuramente un punto di forza di chi ha questo fisico, sebbene possa diventare anche il vero punto debole.

Importante, infatti, attirare l’attenzione su gambe e braccia che sembrano un poco… ridimensionate!

Soprattutto se messe a confronto con un punto vita importante (se il vostro problema è la pancetta, qui ci sono i nostri suggerimenti per nasconderla con i vestiti) od un seno grande.

Se non avete un fisico a mela ma proprio il suo opposto (ovvero il fisico a rettangolo) qui trovate i nostri consigli per scegliere l’abito da sposa perfetto per voi.

Se invece vi siete riconosciute nella descrizione qui sopra… scegliamo insieme il vestito giusto!

I modelli perfetti per voi sono questi:

abiti con scollatura larga e particolare (a cuore, quadrata, e via dicendo)

(a cuore, quadrata, e via dicendo) abiti con gonne vaporose

abiti… in diagonale!

abiti con punto vita sotto il seno

Abiti da sposa con scollatura larga: ecco perché sceglierli

Se avete un fisico a mela questi sono esattamente gli abiti che fanno al caso vostro!

Scegliere un vestito che abbia una scollatura particolare, infatti, aiuterà la vostra figura a sembrare più proporzionata.

A seconda del vostro gusto (sempre senza provocare un infarto alle nonne) la scollatura potrà anche essere profonda: ricordate, però, che l’intento è un altro!

Quello che cercheremo di fare, usando uno scollo a cuore, a barchetta, quadrato o particolare è attirare l’attenzione e lo sguardo sulle vostre spalle.

Un abito che esalta la scollatura, infatti, aiuta lo sguardo a concentrarsi sull’interezza del busto e non solo su tutta la parte “centrale” del vostro corpo.

Per questo è importante non esagerare con le profondità ma pensare a qualcosa che esalti e coinvolga anche le vostre spalle!

In un attimo avrete allungato la vostra figura: vi pare poco?

Abiti con gonna vaporosa: il vero abito da sposa per il fisico a mela è qui

Una gonna vaporosa, infatti, è l’altro elemento fondamentale per tutte le donne che hanno un fisico a mela.

Vale anche per gli abiti di tutti i giorni ma in maniera particolare per quando andiamo a scegliere l’abito da sposa!

Esattamente come per la scollatura particolare di cui parlavamo sopra, l’intento di scegliere una gonna vaporosa è quello di plasmare e modificare la vostra figura.

Soprattutto se avete gambe magre, addirittura troppo magre, rispetto al busto allora è il caso di scegliere una gonna larga ed ampia.

Non si tratta di nascondere le gambe ma di armonizzare la vostra figura!

Per questo motivo vanno benissimo anche i motivi anni ’50, con il taglio corto al polpaccio.

L’importante è che vi sentiate a vostro agio con voi stesse: una gonna larga può aiutarvi a vedere la figura più armoniosa.

Abiti da sposa… in diagonale! Cosa sono e perché sceglierli se avete un fisico a mela

A seconda che vogliate attirare l’attenzione sulle spalle o sulle gambe, potete scegliere un abito da sposa che sia… diagonale!

Ricordate, infatti, che le linee dritte, quelle che fasciano la figura o che evidenziano le curve del corpo in questo caso non sono vostre amiche.

L’idea è sempre quella di creare un movimento.

Scegliete pure tessuti sovrapposti e sbizzarritevi: esistono tantissimi modelli che utilizzano le forme “storte” e creano abiti veramente incantevoli!

L’unica attenzione è a non esagerare: se scegliete troppi elementi “discordanti” finirete per scomparire sotto il vostro abito.

Ricordate, le protagoniste siete voi; non il vestito!

Abiti da sposa con punto vita sotto il seno: se non c’è, creiamolo!

E se il punto vita non lo abbiamo o ci sembra troppo poco pronunciato, poco male!

Ce lo creiamo da sole!

Tutte coloro che hanno un fisico a mela possono scegliere un abito da sposa che abbia il punto vita evidenziato.

Attenzione, però! Meglio evitare quelli che scelgono di concentrare l’attenzione sul punto vita vero e proprio perché, secondo il vostro tipo di corpo, è lì che si concentra il vostro problema!

Se il vostro punto vita è poco segnato o non vi piace la soluzione è… cambiare posto!

Scegliete abiti che si stringono poco sotto il seno: aiuteranno a creare una figura slanciata sopra e che si allarga gradualmente e dolcemente sotto.

Insomma, una specie di clessidra anche se il punto più stretto è un poco più in alto di dove ci aspetteremmo di solito.

L’effetto è veramente bellissimo ed assolutamente elegante: proviamo?

Insomma, esiste l’abito giusto per le spose con il fisico a mela?

Certo!

L’abito giusto, infatti, non ha a che vedere con le mode, gli stili, i colori o le forme.

L‘abito giusto è quello che vi fa sentire belle, sicure di voi e felici di indossarlo: forse non lo troverete in questa lista ed in questi modelli e va bene così.

L’importante è che sappiate che questi sono suggerimenti che possono darvi una mano od orientarvi verso una tipologia di capi che non avete ancora mai provato.

Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon matrimonio, un buono shopping nuziale e… una buona caccia!