Torta alla zucca con gocce di cioccolato: per colazione o merenda

La torta alla zucca con gocce di cioccolato è un dolce adatto per la colazione o per la merenda, ideale anche per i bambini.

La torta alla zucca con gocce di cioccolato è un dolce molto semplice da preparare, ideale per la colazione o la merenda anche dei bambini, ma non solo.

Particolarmente adatta ad essere preparato nel periodo autunnale, specie se avete comprato una bella zucca grossa e non sapete come smaltirla.

Grazie a questa ricetta potrete impiegare l’ortaggio di stagione, non solo per realizzare piatti salati ma anche dolci come in questo caso. La zucca, infatti, grazie al suo sapore dolciastro ben si presta alla realizzazione di torte.

Il dolce ideale per la colazione o la merenda anche dei bambini

La torta di zucca con gocce di cioccolato è uno di quei dolci ideali per essere consumati in ogni momento della giornata. Un sapore semplice e una preparazione rapida, fanno di questa torta uno dei dolci più apprezzati durante la stagione autunnale.

Scopriamo allora la ricetta a base di zucca e tutti i segreti per prepararla sofficissima.

Ingredienti

300 g di zucca (o 150 di carote e 150 di zucca)

100 ml di olio di semi

50 ml di latte

succo di 1 arancia

3 uova

150 g di zucchero

1 bustina di lievito per dolci

200 g di farina 00

50 g di farina di mandorle

buccia grattugiata di 1 arancia

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Per realizzare questa torta super soffice iniziamo pulendo la zucca ed eventualmente le carote se deciderete di utilizzare anche quest’ultime.

Tagliamole a pezzi quindi mettiamole all’interno di un frullatore. A questo punto uniamo l’olio di semi, il latte, il succo di un’arancia. Frulliamo fino ad ottenere una crema liscia.

In una ciotola capiente mettiamo le uova e lo zucchero e andiamo a lavorare l’impasto per un paio di minuti con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso. Quindi aggiungiamo la buccia grattugiata dell’arancia e continuiamo a lavorare con le fruste. In maniera alternata uniamo il composto di zucca e la farina. Quindi mettiamo anche la bustina di lievito e la farina di mandorle.

Solo alla fine aggiungiamo le gocce di cioccolato e le mescoliamo bene al resto del composto. Prendiamo uno stampo per ciambellone del diametro di circa 22 centimetri, lo imburriamo e lo infariniamo.

Versiamo il composto e lasciamo cuocere in forno pre-riscaldato in modalità statica, a 170° per circa 40 minuti.

Potremo spolverizzare sopra dello zucchero a velo, quindi una volta fredda servire.

