L’abito da sposa deve, assolutamente, valorizzare il nostro corpo: ecco i consigli per scegliere l’abito da sposa per il fisico a rettangolo.

Di certo non dovrebbe essere solo l’abito da sposa a valorizzare il nostro fisico ma tutti i capi che abbiamo nell’armadio!

Scegliere vestiti che esaltino le nostre forme dovrebbe essere una regola da seguire tutti i giorni.

Nel nostro giorno speciale, però, a maggior ragione dobbiamo essere sicure di aver acquistato l’abito giusto per noi!

Vediamo in breve quali sono le caratteristiche del fisico a rettangolo e quali sono i modelli di abito da scegliere per andare sul sicuro.

Abito da sposa per il fisico a rettangolo: ecco che cos’è e cosa dovrebbe indossare

Degli abiti più alla moda per la stagione 2020/21 del bridal look abbiamo già parlato ampiamente qui.

Prenderemo, comunque, qualche spunto da questi outfit per scegliere i modelli migliori per tutte coloro che hanno un fisico a rettangolo.

Ma prima di tutto, ripassiamo: che cos’è un fisico a rettangolo?

Se non avete letto i nostri consigli su come vestirsi in base al fisico, sicuramente non avete ancora un’idea chiara di cosa sia un fisico a rettangolo.

Semplicemente, chi ha questo fisico, è qualcuno che non ha tante “curve” ma ha braccia e gambe molto pronunciate.

Generalmente è il fisico di tutte le atlete, quelle a cui invidiamo i metri di gambe e le spalle ben tornite.

Se hai un fisico a rettangolo ti sarà capitato, però, di lamentarti della mancanza di punto vita o del poco seno.

Niente paura, questo fisico (come tutti) ha punti più deboli (che cercheremo di compensare) e punti di forza che possiamo e dobbiamo valorizzare.

Soprattutto se stiamo per scegliere l’abito da sposa!

Quali sono, dunque, i modelli di abito da sposa che vanno bene per chi ha il fisico a rettangolo?

La lista è qui:

abiti corti

abiti con la schiena scoperta

abiti con dettagli particolari (pizzo, teli sovrapposti, pantaloni, punti luce)

(pizzo, teli sovrapposti, pantaloni, punti luce) abiti spezzati

Abiti corti: ecco perché sceglierli se abbiamo un fisico longilineo

Il motivo è presto detto: mettete in mostra le vostre gambe chilometriche!

Un abito corto è quello che ci vuole per evidenziare tutti i fisici: generalmente, infatti, i minidress sono nella lista dei consigli anche su come vestirsi se sei bassa.

Se hai un fisico longilineo e poche forme, però, meglio far “cascare l’occhio” di chi ti guarda su le caratteristiche che vuoi evidenziare.

Meglio scegliere, se te la senti, un abito corto! Niente di troppo sconvolgente, ovviamente.

Inoltre, siccome gli abiti corti sono in tendenza per la primavera del prossimo anno, avrai tantissimi modelli su cui scegliere.

Concentrati su quelli con dettagli romantici e ben evidenziati: una gonna a balze, un velo importante o addirittura un cappello.



Perfetti per valorizzarti senza rinunciare ad uno stile estroso e particolare.

Abiti da sposa per il fisico a rettangolo: quelli con la schiena scoperta sono i migliori

Se invece non vuoi scoprire le gambe, allora il consiglio è… scoprire la schiena!

Non avere paura del freddo: questi consigli su come vestirsi per un matrimonio invernale ti verranno in aiuto.

Per quanto riguarda gli abiti scoperti, invece, se la tua è una figura dritta e longilinea hai solo che da guadagnare nella scelta di questo stile!

Il resto dell’abito deve, ovviamente, non essere troppo eccessivo in modo da convogliare tutti gli sguardi su di lei: la schiena!

Scegli uno scollo profondo a seconda delle tue preferenze, magari impreziosito da un pizzo o dei bottoni particolarmente eleganti.

Esalterai le tue forme… anche se sono poche!

Abiti con dettagli particolari

La moda sposa di quest’anno sorprende e rivoluziona tutti i gusti: ad andare tantissimo, infatti, saranno gli abiti… a pantalone!

I modelli saranno tantissimi e sono tutti, senza eccezioni, veramente spettacolari.

Le loro linee dritte ed eleganti aiutano chi ha una figura a rettangolo ad esaltare i propri punti di forza: altezza, “compattezza” e figura veramente… imponente!

Se non volete spezzare la tradizione (e far prendere un infarto alle nonne) potete anche optare per altri tipi di particolarità.

Colori particolari per segnare il punto vita, scolli quadrati che attirino l’attenzione, pizzo o tessuti sapientemente lavorati.

Un abito da sposa per un fisico a rettangolo deve essere in grado di creare quel “movimento” che ci sembri manchi alla nostra figura.

Scegliete con cura senza strafare: avete a disposizione tantissime opzioni!

Abiti “spezzati”: ecco perché il due pezzi aiuta chi ha il fisico a rettangolo

Infine arriva lui, l’abito spezzato.

Incredibile ma vero, l’abito a due pezzi è un altro grande trend che seguiranno tutti i bridal look del prossimo futuro.

Soprattutto se hai un fisico a rettangolo, quindi, questa potrebbe essere la scelta migliore per te.

Innanzitutto perché i pezzi ed i modelli sono tantissimi: ci sono quelli costruiti per sembrare due pezzi e quelli che si possono… staccare!

In un attimo, quindi, passerai da sposa classica a… regina della discoteca!

I modelli spezzati, poi, hanno un altro grande segreto: aiutano a movimentare la figura, mettendo in evidenza punto vita e fianchi.

Esattamente quello di cui hanno bisogno tutte coloro che hanno un fisico a rettangolo!

Il segreto è, quindi, quello di scegliere attentamente la versione che vi piace di più: ci sono gli abiti che coprono ogni centimetro di pelle ma anche quelli che fanno intravedere le gambe.

Nessuna opzione è giusta di per sé: dovete solo trovare quella che piace di più a voi!

Una regola vera e propria non è ancora stata stabilita: dopotutto conta solo quello che vi piace!

Se avete un fisico a rettangolo, però, è giusto tenere conto di queste informazioni: per valorizzare il vostro fisico la parola d’ordine è movimento.

Una volta che avrete trovato il compromesso giusto per voi, potrete sbizzarrirvi alla ricerca dell’abito perfetto!

Inutile cercare di focalizzarsi su romantici scolli a cuore o gonne vaporose: se non fanno per voi, per quanto siano belli gli abiti, non sarete mai soddisfatte.

L’obiettivo finale è solo uno: essere contente di noi stesse, del nostro corpo… e del nostro vestito!

Buona ricerca!