Uno sguardo alle ultime e nuove tendenze abito da sposa 2021: cosa scegliere e cosa lasciare nell’anno passato per essere alla moda nel giorno più importante!

Alzi la mano chi è pronto a lasciarsi il 2020 alle spalle.

Quale modo migliore, per farlo, se non dando un taglio netto al passato, soprattutto grazie ai nostri vestiti?

Se il vostro giorno speciale è fissato per il 2021 diamo un’occhiata insieme ai nuovi modelli ed alle nuove tendenze del bridal look 2021.

Tendenze abito da sposa 2021: quali sono le novità ed i modelli più in voga

Magari avevate già deciso di fissare la data per il 2021, oppure a causa degli obblighi imposti alle cerimonie (per fortuna quello della mascherina per gli sposi è stato revocato) a causa Coronavirus, vi siete trovati a dover posticipare il lieto evento all’anno prossimo.

A proposito; ecco i nostri suggerimenti se non sapete come creare un reminder od un avviso per la nuova data delle vostre nozze.

Qualunque sia il motivo, è giunta finalmente l’ora di dare un’occhiata ai nuovi modelli di abito per le spose del 2021!

I colori dell’autunno/inverno 2020 indicano una preferenza per le tinte scure, dal Classic Blue di Pantone al verde oppure al terra.

Questi colori possono risultare difficili da abbinare se non si hanno gli strumenti adatti (qui una breve guida per abbinare sia il verde che il marrone).

Sono, però, quelli più in tendenza per le prossime stagioni, a causa anche di un forte desiderio di ritorno al naturale.

Lo possiamo vedere sia nella scelta degli oggetti che useremo in futuro che nell’arredamento di casa, in piena filosofia “Zero Waste“.

Scopriamo insieme, allora, quali sono i colori ed i modelli per gli abiti da sposa che andranno di più il prossimo anno.

Bridal look 2021: ecco quali saranno i colori

A partire dal 2021 ci sarà una vera e propria inversione di tendenza per quanto riguarda gli abiti da sposa: si tornerà a tinte romantiche e sofisticate.

Tornerà di moda anche il corsage: se non sapete come realizzarlo qui trovate un tutorial pratico e veloce.

I colori più in voga saranno:

bianco avorio rosa cipria a sorpresa il rosso (e tutte le sue declinazioni, come il bordeaux)

Un altro grande protagonista del look bridal del 2021 sarà il pizzo.

La tendenza estiva degli abiti crochet (realizzati a maglia o all’uncinetto e qui vi spieghiamo perché dovreste iniziare anche voi a sferruzzare) si traduce in un elegante ritorno al pizzo ed al corsetto.

Intricato e sensuale senza mai esagerare, saranno elementi indispensabili ed imprescindibili.

Come si coniugherà sui nuovi modelli?

Abiti da sposa semplici: ecco i modelli

Se siete fan della semplicità, il 2021 ha in serbo per voi una varietà estrema di modelli.

Il minimal, infatti, la farà da padrone quest’anno.

Le più audaci possono optare per il famoso “spaghetti dress” e cioè una versione, elegante, dell’abito sottoveste rivisitata appositamente per il matrimonio.

Se non volete esagerare, però, ricordate che avrete a disposizione un’ampia scelta di modelli dalle linee eleganti e pulite.

Vi basterà solo impreziosire il vostro abito con qualche piccolo dettaglio di pizzo od un fiocco che segna la vita ed il gioco è fatto.

Ricordate che con la semplicità e l’eleganza non si sbaglia mai: less is more!

Tendenze abiti da sposa 2021: in arrivo quelli colorati di… rosso!

Incredibile ma vero, il rosso si fa strada negli atelier degli abiti da sposa.

Questa tonalità, forte e passionale, è quella perfetta se siete delle vere e proprie fashion victim.

Attenzione, però: è, anche, estremamente anticonvenzionale.

I colori, infatti, hanno un significato ben preciso ed il rosso al matrimonio è sconsigliato a tutti (anche agli invitati che non devono commettere mai alcuni errori di abbigliamento!).

Se opterete per questo colore, meglio scegliere un modello elegante e poco eccessivo oppure, se proprio non potete fare a meno dell’abito vaporoso, usatelo solo per i dettagli.

Sì a linee dritte e pulite: no a pizzi e corpetti troppo trasparenti.

Questo colore è particolarmente indicato per cerimonie autunnali ed invernali.

Non disperate se sognavate un classico matrimonio estivo: sapevate, infatti, qual è la stagione migliore per sposarvi?

Abiti da sposa per l’estate e la primavera 2021: quali scegliere?

Udite, udite: è in arrivo l’abito da sposa corto!

Buone notizie soprattutto per le sposine di un’altezza non proprio spropositata; scegliere un minidress, infatti, è uno tra i consigli per valorizzarti se sei bassa.

Il prossimo anno, per la stagione estiva, potete puntare senza remore su questi modelli corti: bellissimi e tremendamente alla moda!

Gli abiti corti possono giocare con le ispirazioni degli anni ’20 (dopotutto i nostri sono appena iniziati) ed osare con fantasie e materiali fuori dal comune.

Piume, strass, tulle, pizzo (ovviamente), dettagli di gioielli e chi più ne ha più ne metta.

Se siete degli spiriti liberi, questi sono modelli perfetti per voi: nessuno riuscirà a competere con il vostro stile!

Con questi outfit, inutile dirlo, un occhio di riguardo è necessario per quanto riguarda gli accessori.

Ricordate: esagerazione più esagerazione uguale… cattivo gusto!

Abito da sposa a sirena: i modelli perfetti per il 2021

Se, come la sottoscritta, siete fan irriducibili dell’abito a sirena allora il 2021 è l’anno per voi e dovrete assolutamente sposarvi!

Questo modello di abito, infatti, elegantissimo e veramente particolare è impossibile da utilizzare in occasioni meno formali.

Se siete a corto di balli scolastici, eventi formali e vernissage allora il matrimonio rimane la vostra unica opzione.

E dobbiamo sbrigarci perché questo modello sarà quello più in voga per il 2021!

Poi, chissà!

Probabilmente questo non è l’abito perfetto per chi vuole stare comodo: camminare o muoversi con un abito a sirena addosso deve essere praticamente impossibile.

Il lato positivo, però, è che è di grande effetto e veramente indimenticabile!

Un’ultima piccola sorpresa: il vestito da sposa si trasforma in… tailleru!

Il 2021 non risparmia le sorprese: ad andare di moda, anche nel giorno più importante, saranno proprio loro, i pantaloni.

Una rivisitazione veramente innovativa del tailleur donna, che quest’anno andrà tantissimo, arriva anche nei bridal look per il 2021 ed arriva in soccorso di tutte le ragazze che non possono e non vogliono rinunciare alla comodità dei pantaloni.

Eleganti, sofisticati e perfetti per le donne in carriera, gli abiti da sposa con pantalone saranno un vero must per la stagione a venire.

Fate attenzione agli abbinamenti però! Dovranno essere il più possibile romantici e coordinati.

No a tutti gli altri elementi troppo “maschili”: scegliete tessuti morbidi ed evitate i colori scuri.

Insomma, se scegliete il modello pantalone vi vietiamo categoricamente di indossare, ad esempio, il tweed (anche se qui trovate i nostri consigli per abbinarlo).

Insomma, si preannuncia una stagione piena di sorprese per i matrimoni venturi.

Pronte a fare vostra la tendenze abito da sposa 2021 prima di tutti gli altri?