Come comunicare la nuova data del matrimonio ai tuoi ospiti? Inviti “bis” da spedire agli invitati via telefono o mail o sui social

L’emergenza Covid-19 è solo l’ultimo dei motivi per cui a una coppia può esser capitato di dover rinviare la data del proprio matrimonio.

Problemi familiari, intoppi organizzativi o persino lutti: numerosi sono i motivi per cui la fatidica data può venir posticipata e non appena si prende la difficile decisione sorge spontaneo un quesito… come comunicare agli invitati la nuova scadenza?

La necessità di aggiornare gli ospiti è infatti pressante e tutti vogliono rispondervi nel modo migliore.

Oggi vi suggeriamo dunque come procedere, il corretto iter e gli strumenti da sfruttare per il nuovo annuncio.

Come comunicare agli invitati la nuova data del matrimonio?

La prima cosa da capire è che occorrerà procedere per gradi: ci sono persone come i vostri familiari, i testimoni (per scoprire i cui compiti vi incitano a leggere Testimone di nozze | Oltre alla firma molti altri compiti prima e dopo) e coloro a voi più vicini che andranno avvisati per primi.

A costoro ti consigliamo di parlare di persona: si tratta di un modo pratico per far capire loro che sei siete sereni, non avete accusato il colpo e tutto sta andando per il meglio.

E per gli altri ospiti? Calcolando che avrete già investito il budget nelle prime partecipazioni , magari sfruttando i consigli che vi avevamo dato in Matrimonio: 10 partecipazioni nuziali con cui stupire i vostri invitati, non ci sembra il caso di rincarare la dose.

Potrete allora procedere con un giro di telefonate o, se il gruppo degli ospiti è particolarmente nutrito, optare per vie telematiche.

WhatsApp, mail ma anche Messanger, Facebook e Instagram sono canali che vi aiuteranno a comunicare la nuova data ai vostri invitati.

Se hai poi provveduto a creare un sito per le nozze questo potrebbe poi esser un ottimo veicolo per far passare la nuova comunicazione.

On line potrete trovare dei format appositi per comunicare i cambiamenti di data dei matrimoni, un regalo di questi difficili tempi di virus in cui tutte le cerimonie sono saltate: così la vostra comunicazione, anche se virtuale, risulterà semplicemente impeccabile

Ecco dunque come in pochi semplici clic e con una veloce chiacchierata potrete annunciare la nuova data e ricominciare istantaneamente a sognare il vostro nuovo grande giorno.