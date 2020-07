Fabrizio Moro a petto nudo per il #FabrizioMoroDay | Fan in delirio

Fabrizio Moro dà il buongiorno ai fans per il #FabrizioMoroDay organizzato da Radio Italia a petto nudo: web in delirio per il cantautore.

Fabrizio Moro è il padrone, per un giorno, dei social di Radio Italia e i video che sta pubblicando il cantautore romano stanno mandando in delirio i fans. Per il #FabrizioMoroDay, il cantautore romano ha accettato di condividere la propria quotidianità con i fans a cui sta mostrando come si svolge abitualmente una sua giornata tipo.

La giornata è così iniziata con il buongiorno e la colazione del Moro che si è mostrato a petto nudo mentre preparava un thè scatenando l’entusiasmo dei fans che, su Twitter, ringraziano Radio Italia per l’iniziativa e chiedono di poter avere ogni giorno questo buongiorno.

Fabrizio Moro: “La prima cosa che faccio quando mi sveglio”

Dalla colazione al pranzo, dai momenti che trascorre in studio di registrazione con i suoi musicisti fino al momento di relax in compagnia del suo cane per arrivare alla cena. Fabrizio Moro sta condividendo ogni momento con i suoi fans pubblicando storie sul profilo Instagram di Radio Italia svelando anche alcune sue abitudine come la prima cosa che fa quando si sveglia.

“Ho due tipi di sveglie. La prima avviene alle sei e mezza di mattina, anche se sono andato a letto alle cinque o alle quattro, alle sei e mezza/sette mi sveglio perchè sono abituato così da quando andavo a lavorare in albergo era quello l’orario in cui mi svegliavo e ancora oggi succede questo a meno che non sia proprio cotto da svegliarmi direttamente alle 10. Poi faccio colazione e mi rimetto a letto fino alle nove e poi alle nove mi sveglio e inizia la mia giornata. La prima cosa che faccio, appena mi sveglio, è farmi un thè“, racconta il cantautore che ha poi mostrato ai fans il suo siparietto con la gatta Rina, la giornata in studio e il momento di relax con il cane quando torna a casa.

Tutti i video sono stati accolti con grandissima gioia dai fans che, su Twitter, hanno mandato in tendenza l’hashtag lanciato da Radio Italia chiedendo di poter avere più giornate di questo tipo. Nelle scorse settimane è protagonisti sui canali social di Radio Italia, tra gli altri, sono stati Fedez, Francesco Gabbani, Alessandra Amoroso, Emma che ha da poco svelato l’ultima volta in cui ha pianto, Nek, Tiziano, Elodie, Achille Lauro e tanti altri.