Dopo il falò di confronto e l’addio a Temptation Island 2020 e a Valeria Liberati, Ciavy torna sui social e compie un gesto clamoroso.

Ciavy torna sui social dopo l’addio a Valeria Liberati e spiazza tutti con un gesto che non è passato inosservato agli utenti. Dopo aver dato vita ad un falò infuocato al punto che Filippo Bisciglia è stato costretto ad intervenire, Ciavy ha ripreso possesso dei social senza, tuttavia, pubblicare foto o video. A notare il suo ritorno sono stati gli utenti che si sono accorti dell’impossibilità di commentare sotto tutte le foto.

Temptation Island 2020: il gesto choc di Ciavy dopo l’addio a Valeria

Ciavy ha deciso di togliere ai followers la possibilità di commentare le sue foto. Un gesto che ha attirato immediatamente la reazione del pubblico di Temptation Island 2020 che avrebbe voluto esprimere all’ex fidanzato di Valeria la propria opinione. Ciavy, tuttavia, almeno per il momento, preferisce restare in silenzio e non leggere le opinioni degli utenti dei social.

Dopo quattro anni la storia tra Valeria e Ciavy è così finita. A chiedere il falò immediato, dopo aver visto il bacio tra Valeria e Alessandro Basciano è stato Ciavy che, al falò, ha attaccato duramente la donna con cui ha condiviso gli ultimi quattro anni della sua vita.

“Hai fatto schifo. Non si può raccontare quello che hai fatto. Dopo solo un giorno ti sei buttata sulle braccia di un altro. Sei senza dignità, non hai valori, non ti rispetti. Hai fatto una figura di m…. Meno male che volevi convivere con me… Esco da qua a testa alta. Tu invece dovrai camminare con la testa abbassata”, sono state le parole dette da Ciavy durante il falò.

“Mi tratti come uno zerbino da 4 anni. Mi hai chiuso in casa per due anni, non mi corteggi più. Mi hai messo le peggio corna”, è stata la risposta di Valeria.