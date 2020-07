Temptation Island | Valeria Liberati lascia Ciavy: Filippo interviene

Temptation Island | Valeria Liberati durante il falò di confronto ha scelto di terminare la sua relazione con Ciavy Maliokapis. Il confronto è stato piuttosto acceso, tant’è che è dovuto intervenire Filippo Bisciglia.

Valeria Liberati questa sera è stata convocata per un falò immediato con il suo fidanzato Ciavy a Temptation Island. Lui, dopo aver visto il bacio con Alessandro Basciano, ha chiesto a Filippo Bisciglia di poterla vedere per terminare la loro esperienza all’isola delle tentazioni.

Il confronto però è stato tutt’altro che tranquillo. Ciavy non ha fatto altro che parlare sopra la sua fidanzata, impedendole di poter esprimere la sua opinione o di poter raccontare la sua versione della storia. Tant’è che Filippo è dovuto intervenire separandoli e chiedendogli la gentilezza di poter calare i toni e permettere alla sua, ex, fidanzata di potersi esprimere.

“Hai perso la tua dignità di donna“ ha detto lui facendo riferimento al bacio con Alessandro Basciano. “Per questo non ti facevo mai uscire, guarda cosa hai combinato in una settimana qua dentro” ha concluso lui.

“In questi sette giorni in cui siamo stati distanti ho capito tante cose” ha replicato lei. “Voglio iniziare ad amarmi e non tornare più come prima” ha concluso.

Valeria Liberati ha lasciato Ciavy a Temptation Island. Anche se, per amore della verità, anche lui voleva troncare questa relazione diventata ormai senza senso.

Valeria Liberati dimentica Ciavy con Alessandro Basciano dopo Temptation Island? Il gossip

Valeria Liberati, come anticipato, ha scelto di terminare la sua relazione con Ciavy Maliokapis provando ad iniziare una delle relazioni più importanti della sua vita dopo l’esperienza al programma di Filippo Bisciglia. Quale? Quella con se stessa.

Oltre ad amare se stessa, però, con giusta causa, secondo alcune recenti indiscrezioni sembrerebbe che Valeria Liberati dopo Temptation Island abbia deciso di intraprendere una relazione con Alessandro Basciano.

Valeria e Alessandro si sono fidanzati? Per aver una risposta a questa domanda, dobbiamo terminare la messa in onda di quest’edizione. Per motivi contrattuali, purtroppo, i protagonisti dello show non possono rivelare alcun dettaglio in anteprima.

Valeria e Ciavy a Temptation Island hanno scelto di terminare la loro relazione e il pubblico è tutto dalla parte di lei.