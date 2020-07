Maria De Filippi sbarca in Rai in prima serata: addio a Mediaset?

Maria De Filippi è pronta a sbarcare nella prima serata di Rai 1. Ad annunciarlo è il direttore Stefano Coletta. La moglie di Maurizio Costanzo è pronta a dire addio a Mediaset? Ecco tutta la verità.

Maria De Filippi, fin dal suo debutto sul piccolo schermo degli italiani, ha sempre fatto parte di Mediaset. La conduttrice, però, a partire dalla prossima stagione televisiva prenderà parte alla prima serata di Rai 1.

Ad annunciare l’evento è stato il direttore Stefano Coletta nella presentazione del palinsesto televisivo della prossima stagione. In molti, dopo aver appreso la notizia, si sono chiesti se presentando un programma in Rai 1 in prima serata la conduttrice abbia deciso di dire addio a Mediaset, la risposta è presto servita: no.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Maria De Filippi a rischio? La verità sulla messa in onda

Maria De Filippi sbarca nella prima serata di Rai 1, ma soltanto per un appuntamento unico. La conduttrice, che di recente è stata “sfidata” dal secondo canale pubblico, prima di accettare l’invito di Stefano Coletta ha ricevuto il permesso di Mediaset. La conduttrice resterà ancora su canale 5, così come tutti i suoi programmi che torneranno regolarmente ad andare in onda durante i primi giorni di settembre.

Maria De Filippi contro la violenza sulle donne: il progetto con Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli

Ma di cosa tratta il nuovo progetto della De Filippi in Rai? La conduttrice ha scelto di prendere parte ad uno speciale contro la violenza sulle donne, ma in questa serata non sarà da sola. Con lei ci saranno anche Fiorella Mennoia e Sabrina Ferilli.

Le tre hanno già collaborato insieme nelle varie edizioni di Amici e sono pronte a riunirsi per una nobile causa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Festival di Sanremo 2021: slitta la messa in onda di Amadeus

Il nuovo programma di Maria De Filippi andrà in onda il 25 novembre, tra l’altro la conduttrice di recente ha parlato del suo rapporto con il figlio Gabriele Costanzo, una data non a casa visto che la giornata nazionale in cui si condanna la violenza degli uomini sul genere femminile.

Ancora una volta la moglie di Maurizio Costanzo è pronta a scendere in campo per prendere parte a tutte quelle battaglie e progetti in cui crede ciecamente. Un nobile gesto che non può che farle onore.