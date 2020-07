Uomini e Donne | Maria De Filippi a rischio? La verità sulla messa in onda

Uomini e Donne | Maria De Filippi, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe a rischio con il Trono Classico e Trono Over a causa della messa in onda prolungata di DayDreamer. Giuseppe Candela ha svelato tutta la verità.

Uomini e Donne, secondo le recenti indiscrezioni, a partire a settembre sarebbe dovuto andare in onda due volte a settimana e non cinque come di consueto. Questo perché Mediaset avrebbe favorito la messa in onda DayDreamer con Can Yaman. Giuseppe Candela, nelle scorse ore, però ha smentito il tutto.

Il noto giornalista ha ribadito che la notizia in questione è totalmente falsa. Maria andrà in onda come di consueto.