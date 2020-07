Can Yaman ridimensiona Maria De Filippi: la drastica decisione di Mediaset

Can Yaman sta avendo uno straordinario successo in casa Mediaset con la fiction Daydreamer. Per questo motivo, l’azienda avrebbe scelto di dargli un maggiore spazio ridimensionando Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Can Yaman è in maniera innegabile uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani. La fiction di cui è protagonista, Daydreamer, sta collezionando ottimi ascolti, soprattutto se si considera che va in onda durante il periodo estivo e dopo un periodo di quarantena in cui le persone erano costrette a restare in casa.

Per questo motivo Mediaset avrebbe preso una drastica decisione per quanto riguarda il palinsesto di settembre ed ad annunciare la notizia è il portale Pubblitalia, che si occupa degli spazi pubblicitari da distribuire nell’azienda. Quale? Quella di far continuare la messa in onda della fiction e di non interromperla in due stagioni, come fece con Cherry Season, andando però a tagliare lo spazio di Maria De Filippi. In che modo?

Daydreamer andrà in onda tre volte a settimana, a settembre, dal lunedì al mercoledì; mentre a Maria resteranno soltanto gli ultimi due giorni della messa in settimana per Uomini e Donne.

Can Yaman ha ridimensionato Maria De Filippi, tra l’altro pare che lui sia in lizza per il Grande Fratello Vip di Signorini, in quanto il suo dating show non occuperà l’intero spazio settimanale come ha sempre fatto fin dal suo debutto sul piccolo schermo.

Uomini e Donne va in onda due volte a settimana: Mediaset vola con Can Yaman

Uomini e Donne è stato drasticamente ridimensionato in favore di Daydreamer. Molto probabilmente, come accennato, Mediaset ha preferito concludere l’intera serie, approfittando del successo che sta ottenendo ora, senza rimandare al prossimo anno con il rischio che il pubblico possa essersi annoiato per la troppa attesa e abbia di conseguenza recuperato le puntate in altro modo sul web.

Uomini e Donne va in onda due volte a settimana, tra l’altro il programma è stato anche sfidato da Rai 2, fino a quando Daydreamer non finirà le puntate che l’azienda ha ancora a disposizione.

La notizia è stata accolta positivamente dai fan di Can Yaman, un po’ meno dai telespettatori di Uomini e Donne che probabilmente diranno addio anche al Trono Classico.